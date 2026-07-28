Las instituciones aragonesas celebran la "magnífica noticia" de la adjudicación de la Agencia Estatal de Sanidad a Zaragoza

La noticia se ha hecho esperar pero ha sido muy bien recibida. Todas las instituciones aragonesas han celebrado este martes la adjudicación a Zaragoza de la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tachado el anuncio de "magnífica" e "histórica" noticia que supone para Aragón la designación para albergar esta entidad, que se ubicará en el pabellón de Aragón del recinto Expo, en desuso desde el final de la exposición internacional celebrada en torno al agua en 2008. Azcón ha reivindicado que la comunidad y su gestión sanitaria "ganan" con la decisión del ministerio, que supondrá un "antes y un después" para la salud pública de la comunidad.

El aterrizaje de la agencia en la capital aragonesa supondrá la creación de 60 puestos de trabajo de alta cualificación en una primera fase, una cifra que alcanzará los 300 trabajadores cuando el proyecto esté desarrollado, que supondrán un impacto económico de 15 millones de euros. El Gobierno de Azcón acondicionará el pabellón con una inversión de 20 millones de euros y se encargará del mantenimiento del edificio durante los primeros cinco años, a razón de un millón de euros cada ejercicio.

El proyecto de Zaragoza, que, según ha explicado el presidente, ha obtenido una calificación de 90 puntos, se ha impuesto a las candidaturas de Barcelona, Murcia, Toledo, Oviedo y Lugo, ciudades que también batallaban por adjudicarse el organismo de nueva creación, que forma parte de un proceso de descentralización del Estado impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El próximo paso será firmar un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón con los términos de la Agencia Estatal de Sanidad, un proceso que se dilatará entre tres y seis meses. "No es una casualidad", ha subrayado Azcón, sino "un reconocimiento al trabajo bien hecho desde la consejería desde hace años", una carrera que se inició ya con Sira Repollés como responsable del departamento en el Gobierno de Javier Lambán. La candidatura zaragozana, no obstante, acabó cocretándose en la propuesta que envió el Ejecutivo autonómico el pasado 14 de enero.

La ministra de Sanidad, Mónica García, por su lado, ha indicado en sus perfiles en redes sociales que se han presentado "ocho candidaturas magníficas y unos criterios objetivos y concurrentes para designar a Zaragoza como la futura sede. Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la vigilancia de futuras emergencias sanitarias".

El delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, también ha comparecido ante los medios para celebrar la designación de Zaragoza como sede de este organismo estatal de nueva creación. Es una decisión que, según ha opinado, reconoce la fortaleza de la candidatura aragonesa.

El delegado ha destacado que Zaragoza reunía todos los elementos necesarios para albergar la agencia estatal como es un sistema sanitario público con especialistas de primer nivel y una facultad de Medicina con expertos e investigadores reconocidos. También ha mencionado el trabajo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, así como las buenas comunicaciones ferroviarias y viarias de la capital aragonesa con Madrid.

Beltrán ha valorado además el elevado consenso institucional, social, económico y científico que ha acompañado a la candidatura, si bien ha recordado que el PP votó en contra de la creación de la agencia hasta en dos ocasiones durante su proceso de tramitación. No obstante, Beltrán también ha reconocido el impulso del Gobierno de Aragón, que ofreció como sede el pabellón de Aragón de la Expo, un espacio de unos 7.000 metros cuadrados que deberá ser acondicionado antes de la puesta en marcha de la agencia. «Teniendo el espacio adecuado, la voluntad política, el consenso y la comunidad científica, hemos sacado la mejor nota», ha resumido.

La llegada de la agencia, creada para reforzar la vigilancia y la respuesta ante amenazas sanitarias, ha explicado el delegado del Gobierno de España en Aragón, permitirá recopilar y cruzar información procedente de los centros sanitarios, anticipar alertas y coordinar medidas como campañas de vacunación o tratamientos específicos. Asimismo, pondrá a Zaragoza en el mapa y dará "una gran visibilidad" a la capital aragonesa tanto nacional como internacional, ya que cuando la agencia esté en marcha (para lo que todavía no hay fecha), la ciudad podrá acoger reuniones científicas, congresos, conferencias y grupos de trabajo especializados.

También ha reaccionado a esta noticia la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha atribuido este logro al trabajo conjunto desarrollado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. En declaraciones a los medios tras la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón en materia del servicio prestado por el 112 Emergencias Aragón, Chueca ha calificado la decisión de "muy buena noticia" porque, como ha destacado "cuando las dos instituciones vamos de la mano", ha dicho, "conseguimos los objetivos que nos planteamos".

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Por último, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, también ha celebrado este martes la decisión del Gobierno de España de elegir Zaragoza como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y ha asegurado que "hoy es un día de enhorabuena para Aragón". La secretaria general del PSOE Aragón ha querido recordar también el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo autonómico para conseguir este objetivo. "El Gobierno del socialista Javier Lambán, con Sira Repollés como consejera de Sanidad, ya trabajó para posicionar a Zaragoza como sede de esta Agencia", ha destacado.