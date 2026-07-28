Así era esta importante arteria de Zaragoza que está en pleno proceso de transformación

Es una de las reformas que estos días está generando afecciones en Zaragoza y que servirá para darle un aire renovado a una de las principales arterias de la capital aragonesa. Con una inversión millonaria, el ayuntamiento está transformando el Coso Medio con el objetivo de darle continuidad estética al paseo Independencia. Es decir, el Coso 'copiará' el aspecto del paseo con el que linda, tilos incluidos, así como el pavimento de las aceras, además de renovar todos los servicios del subsuelo.

Y es precisamente bajo tierra donde mayores dificultades ha encontrado esta reforma dado que el Coso Medio es parte, o casi, de la ciudad desde su fundación, ya que esta vía marca precisamente el límite de las murallas romanas. Fue con el crecimiento de la ciudad cuando la zona quedó integrada dentro de la trama urbana como una de las principales vías de comunicación hacia el centro y su aspecto hoy dista mucho del que tuvo hace apenas unas décadas. Muchos edificios han crecido en altura y otros tantos han desaparecido, como también se han perdido las vías del tranvía que discurrían por esta calle y que ya no volverán, al menos de momento.

Antigua fachada del Teatro Principal antes de 1940, cuando se reformó. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

El Coso Medio es el tramo de esta calle que va desde la calle Espartero hasta la plaza España y desde hace siglos ya se ha convertido en uno de los principales focos de la vida social y comercial zaragozana. En esta vía se construyó el teatro que ardió y que después fue sustituido por el Teatro Principal, también en esta vía. Aquí están y han estado las sedes de importantes bancos, empresas, partidos políticos e incluso la Capitanía General.

Pero además de ser el hogar de importantes entidades de la ciudad, el Coso Medio ha sido también el origen material de otros tantos edificios y es que los restos de la muralla que discurría por esta calle se utilizaron como cantera. Los sillares del antiguo muro se utilizaron para levantar otros inmuebles de la ciudad, de ahí que la esquina entre el Coso Medio y el Coso Bajo, a la altura del número 101, se la conociera como Las piedras del Coso.

El tranvía

Con la urbanización de lo que actualmente es todo el entorno de la actual plaza de Los Sitios (antigua Huerta de Santa Engracia), principal ensanche burgués de la ciudad, el aspecto del Coso Medio cambió tras la urbanización de todas las calles que conectan con la calle San Miguel.

Lo mismo ocurrió con la apertura de calles como San Vicente de Paúl, un proyecto que se consumó en el siglo XX, en plena guerra civil, cuando se derribaron decenas de edificios y no por el efecto de las bombas, sino de la piqueta. Entonces se tiraron abajo imponentes casonas y palacios como el de los Sora, del que solo se conserva el antiguo pórtico de entrada, que se desmontó y se volvió a montar en la fachada lateral del convento de las Hijas de la Caridad de Santa Ana, situado en la plaza del Pilar, junto a la fuente de la Hispanidad que también será reformada próximamente.

Aspecto del Coso Medio, con la actual plaza de España al fondo, hacia 1884. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Pero este no ha sido el único edificio en desaparecer. En 1778 las llamas redujeron a cenizas el coliseo de comedias de Zaragoza, situado en el solar que hoy en día ocupa el Banco de España. Tras aquel trágico suceso se decidió levantar un teatro nuevo en el terreno de los antiguos graneros y ahí se levantó el que hoy se conoce como Teatro Principal, un edificio que no obstante también ha cambiado mucho exteriormente, ya que entre 1939 y 1940 el consistorio adquirió un edificio de viviendas para levantar lo que hoy en día es el hall del edificio, lo que sirvió también para sustituir la fachada por una mucho más sobria, acorde al estilo de la época, y que es la que hoy sigue dando al Coso Medio.

Hasta hace unos meses, antes de que las máquinas entraran a trabajar, el Coso tenía tres carriles, dos en un sentido y uno hacia plaza España. Con la transformación en marcha se ampliarán las aceras y se plantarán nuevos árboles pero lo que no habrá es espacio para el tranvía, ya que el PP ha descartado siempre una segunda línea que circule por esa arteria, si bien este era el recorrido que planteó Belloch para la línea 2 allá por 2011.

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Esto hubiera transformado para siempre la imagen del Coso Medio como ya ocurrió con el Coso Alto, pero esta opción nunca se ejecutó y con la reforma actual, que acabará el año que viene, se pondrá fin a esa posibilidad, a no ser que haya quien quiera volver a abrir las zanjas ya cerradas.