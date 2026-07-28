Natalia Chueca, sobre la quiebra del spa de Ranillas: "Aquí no se está hablando de gente que se está apropiando del dinero público"

Se trataba del último pleno del verano y se las prometía tranquilo ya que los grupos municipales habían pactado no presentar mociones para esta sesión, dado que hace apenas dos semanas tuvo lugar el debate del estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el PSOE quiso aprovechar esta última reunión de la corporación antes del parón estival para pedirle explicaciones a la alcaldesa, Natalia Chueca, sobre el asunto del spa de Ranillas, cuya quiebra ha derivado en un procedimiento concursal en el que están emplazados todos los miembros del Gobierno municipal anterior, incluida la propia Chueca, que entonces era concejala de Servicios Públicos, que finalizó su comparecencia pidiendo "tranquilidad". "Aquí no se está hablando de gente cobrando comisiones ni de nadie que se esté apropiando del dinero público", declaró la regidora, aludiendo de esta manera a los casos de corrupción de los socialistas.

Y es que en el asunto del spa hace días que ha enrarecido el ambiente en el consistorio zaragozano. La alcaldesa ha centrado su intervención en recordar la "inacción" de los gobiernos de Belloch (PSOE) y Santisteve (ZeC), con una empresa -Z'08 primero y Cublan después- que "nunca pagó el canon al ayuntamiento ni el agua y que mantenía deudas con la plantilla y con todas las administraciones". "Estoy encantada de comparecer pero es usted muy imprudente porque me va a dar la oportunidad de retrotraernos a los pufos que dejó el PSOE en esta ciudad. Usted -le espetó a la portavoz socialista, Lola Ranera- estaba en el Gobierno de la ciudad por aquel entonces. Hablemos de ello", ha dicho después de que la propia Ranera le hubiera afeado que no haya convocado la junta de portavoces pedida por su grupo para explicar el motivo por el que los miembros del anterior Gobierno habían sido emplazados en el proceso concursal.

El motivo de este emplazamiento, ha defendido Chueca, se debe a que Cublan, la empresa que gestionaba el spa de Ranillas hasta su cierre después de que la compañía se declarara en concurso de acreedores, "está intentando que sus deudas, las deudas provocadas por su mala gestión, las paguen los zaragozanos". "Este Gobierno del PP lo que ha hecho es defender el interés general para evitar eso. La empresa está intentando trasladar su insolvencia al ayuntamiento", ha declarado la alcaldesa, quien ha pedido al PSOE que desvele su relación con este concesionario (Z-08 y Cublan comparten administradores) al que se le adjudicó la gestión del centro termal en 2007 mediante un concurso a dedo y sin publicidad. "Esta empresa tenía en 2014 una deuda de 1.400.000 euros con el ayuntamiento. ¿Por qué nunca le reclamaron el dinero?", declaró Chueca.

Las críticas de la izquierda

En su respuesta, la izquierda afeó a la alcaldesa que hubiese centrado su comparecencia en hablar del pasado cuando lo que ha tumbado la Justicia, mediante tres sentencias que ya son firmes, son tres acuerdos adoptados por el Gobierno municipal del PP. "Los tribunales declararon nulo de pleno derecho la denegación de la licencia de funcionamiento, quedando acreditado que la empresa presentó alegaciones y nunca dieron cuenta de ello. Los tribunales declararon nulo el acuerdo de Gobierno que impedía a Cublan hipotecar la concesión a pesar de estar contemplado en los pliegos y arbitrariamente defendieron que no. Y también existía un mandato firme del juzgado de lo Mercantil para proceder a la subrogación de la plantilla y ustedes decidieron no cumplirlo. De eso estamos hablando, de que sus decisiones han sido tumbadas por los tribunales y de las consecuencias que esto puede tener", recordó la portavoz socialista, Lola Ranera, quien pidió al PP que entregue los expedientes que acumulan sobre este asunto, que son más de 30.

Laura Trives

Y es que detrás de todas estas decisiones anuladas "hay que saber si hubo una intencionalidad", ha explicado Chueca, "porque casualmente aparece después el amigo de siempre, el amigo de Azcón, Juan Forcén, haciendo una propuesta para quedarse con la concesión por 4 millones de euros". El empresario aragonés presentó una oferta para hacerse con la gestión del centro termal tras la quiebra de Cublan, una quiebra que se dió como consecuencia, defienden los administradores de la empresa, de las decisiones tomadas por le Gobierno municipal. Y eso es lo que debe dirimirse ahora en el proceso concursal en el que están emplazados los miembros del anterior Gobierno municipal.

Por su parte, desde ZeC, Elena Tomás explicó que si ZeC renovó la gestión del spa con Cublan fue porque se encontró con un expediente ya formado. "No fue una decisión ideológica ni política. Fue una obligación legal para preservar la instalación pública y el empleo. Nosotros no compartimos ese modelo", ha dicho Tomás, quien ha explicado también que si votaron en contra de la denegación de la licencia fue porque "Víctor Serrano (el concejal de Urbanismo) mentía". "Intenta echar la culpa al resto de su gestión pero si en noviembre de 2021 votamos a favor de la denegación de la licencia fue porque confiamos en la información que el señor Serrano trasladó cuando dijo que la empresa no había resuelto las deficiencias señaladas por los Bomberos", expresó Tomás.

Prudencia de la ultraderecha

Por su parte, tanto la portavoz de Vox, Eva Torres, como la concejala no adscrita y ex de Vox, Marisa Gaspar, renunciaron a exigir ahora mismo "responsabilidades políticas", por lo menos de momento. "Es un tema muy grave, tan grave que está judicializado y por prudencia deberíamos esperar a conocer qué dicen los tribunales. Puede haber consecuencias económicas muy grandes para el ayuntamiento y consecuencias políticas y personales muy importantes", dijo la primera. "Es una cuestión sobre la que deben pronunciarse los tribunales y no esta sala. El único motivo por el que el PSOE trae esto aquí es meterle el dedo en el ojo a la señora Chueca y al señor Azcón", declaró Gaspar.

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Chueca y el portavoz del PP, Ángel Lorén, cerraron la sesión criticando de nuevo a la izquierda por "defender los intereses de la empresa". "Se ponen de parte de los que quieren saquear el ayuntamiento y nunca pagaron el canon. Vamos a estar en los tribunales para defender los intereses de la ciudad. Existe una diferencia con ustedes -le dijo Lorén al PSOE-. Ustedes acuden a los tribunales para justificar el robo de sus compañeros y las joyas de su líder carismático (Zapatero). Nosotros acudiremos para defender lo que ustedes no hicieron cuando les correspondía".