La ordenanza de Zaragoza que limitará el burka y multará a quien pernocte en los parques no se aprobará todavía por un fallo técnico

La nueva ordenanza cívica de Zaragoza, que entre otras cuestiones limita el uso del burka en las dependencias municipales y prevé multas de hasta 750 euros a quien pernocte en los parques, se ha caído a última hora del orden del día del último pleno del curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se celebra este martes. Según fuentes del Gobierno municipal se debe a un "fallo técnico", ya que el dictamen aprobado en la comisión de Presidencia de la pasada semana no se subió "en tiempo y forma".

La previsión ahora pasa por que el mismo texto que se aprobó se debata y vote en el primer pleno del que será el último curso de la legislatura, previsto para finales del mes de septiembre. En él también se contemplaban sanciones al 'top manta' o a las despedidas de soltero, así como a comportamientos "incívicos", tales como arrojar colillas al suelo, no recoger las disposiciones de las mascotas u orinar en la calle.