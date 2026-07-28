La ordenanza de Zaragoza que limitará el burka y multará a quien pernocte en los parques no se aprobará todavía por un fallo técnico
El dictamen no se ha subido en tiempo y forma y la aprobación definitiva se aplaza a septiembre
La nueva ordenanza cívica de Zaragoza, que entre otras cuestiones limita el uso del burka en las dependencias municipales y prevé multas de hasta 750 euros a quien pernocte en los parques, se ha caído a última hora del orden del día del último pleno del curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se celebra este martes. Según fuentes del Gobierno municipal se debe a un "fallo técnico", ya que el dictamen aprobado en la comisión de Presidencia de la pasada semana no se subió "en tiempo y forma".
La previsión ahora pasa por que el mismo texto que se aprobó se debata y vote en el primer pleno del que será el último curso de la legislatura, previsto para finales del mes de septiembre. En él también se contemplaban sanciones al 'top manta' o a las despedidas de soltero, así como a comportamientos "incívicos", tales como arrojar colillas al suelo, no recoger las disposiciones de las mascotas u orinar en la calle.
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