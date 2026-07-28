La Torre Outlet de Zaragoza suma dos nuevos reveses judiciales: el Supremo inadmite dos recursos de la promotora para poner en regla su situación

Casi por goteo, la Torre Outlet de Zaragoza sigue sumando reveses de tipo judicial, en un largo recorrido por los tribunales que comenzó hace años y que ha provocado que el centro comercial de la carretera de Logroño, levantado sobre los terrenos de Pikolín, permanezca en un limbo jurídico. Esta vez, ha sido el Tribunal Supremo que, en dos providencias con apenas unas semanas de diferencia, ha desestimado dos recursos de casación interpuestos por la promotora, Iberebro, contra las sentencias del TSJA en 2025 que declaraban nula de pleno derecho la recalificación de los suelos aprobada entre finales de 2019 y principios de 2020.

El embrollo jurídico viene de lejos. En 2016, pese a la negativa del Gobierno municipal que entonces capitaneaba Pedro Santisteve (ZeC), los votos de su entonces socio, el PSOE, junto al PP y Ciudadanos permitieron aprobar un plan especial que suponía modificar los usos industriales de las parcelas de Pikolín a terciarios. En diciembre de 2019, ya con Jorge Azcón como alcalde, se aprobó la recalificación definitiva de los terrenos, y en abril de 2020 se hizo lo propio con el plan especial del ámbito, ligado a la citada modificación.

Desde entonces, el TSJA ha ido declarando nulas las distintas actuaciones. En 2023 lo hizo con el plan especial de 2016, y en 2025 hizo lo propio tanto con la modificación aislada aprobada por el Gobierno municipal (en esencia, permitía los usos terciarios en una zona industrial) como con el plan especial que se deducía de ella. Iberebro, la sociedad patrimonial de la familia Soláns, presentó sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que ha inadmitido ambos.

Debate en el pleno

Una cuestión que ha llegado este martes al último pleno ordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, en un procedimiento habitual que se da cuando la corporación debe darse por enterada de las sentencias judiciales, en este caso la referida a la Torre Outlet. Suso Domínguez (ZeC) ha señalado que este no deja de ser "otro recurso inadmitido" y que a la empresa promotora "se le acaba el recorrido judicial". En cualquier caso, los Soláns ya no son los propietarios del complejo tras venderlo en 2024 a un fondo británico.

Ros Cihuelo (PSOE) se ha detenido en que "queda un camino muy complicado y lleno de incertidumbre", mientras Armano Martínez (Vox) ha criticado que "se celebren las providencias", en referencia directa a ZeC. Mientras, la tránsfuga Marisa Gaspar ha reparado en que pedir el cierre del centro comercial "pone en riesgo 750 puestos de trabajo". Y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha acusado a la izquierda de querer "soplar y sorber" al mismo tiempo, pidiéndoles "claridad" sobre su postura respecto al futuro de los más de 700 empleados.

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Asimismo, ha insistido en que es un "relato falso" que finalmente no vaya a tener un encaje urbanístico. De hecho, en estas últimas semanas se ha aprobado, con los votos de PP y Vox, una modificación urbanística que afecta a todas las zonas H que, de facto, permitiría legalizar la situación de la Torre Outlet. Un expediente que, nuevamente, la FABZ, Ecologistas en Acción y varios sindicatos ya han anticipado que recurrirán.