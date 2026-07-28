Visto bueno al primer instituto de Parque Venecia: el joven barrio de Zaragoza tendrá el demandado equipamiento junto a 200 pisos públicos

El joven barrio zaragozano de Parque Venecia podrá estrenar su primer instituto en 2028 o 2029. El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado, en el último pleno del curso, el visto bueno a la modificación inicial del planeamiento urbano que permitirá, a instancias del Gobierno de Aragón, recalificar la parcela de 36.000 metros cuadrados que se ubica tras el CPI Parque Venecia para permitir usos educativos (hasta ahora estaba reservada para aprovechamientos deportivos). La inversión prevista por el Ejecutivo autonómico rondará los 13 millones de euros.

No obstante, esta parcela no se dedicará exclusivamente al nuevo instituto, ya que reservará una esquina, unos 7.000 metros cuadrados, para construir ahí los 200 pisos públicos que impulsa la DGA dentro del plan Aragón Más Vivienda. Unas viviendas de alquiler asequible que se contemplaban inicialmente en otro solar dotacional del barrio, provocando el rechazo de los vecinos, que consideraban que perdían espacio para equipamientos que vienen demandando desde hace años.

Es por ello que, hace unas semanas, ambas administraciones (Gobierno autonómico y ayuntamiento) se reunieron con el tejido asociativo de Parque Venecia para ofrecerles la posibilidad de que escogiesen otro terreno para los 200 pisos. Las tres partes acordaron reservar parte de este solar para las viviendas públicas, que se adjudicarán en los próximos meses y se construirán en los próximos años, junto a otras 400 en Arcosur que también han suscitado las críticas vecinales por la parcela escogida, aunque en ese barrio por el momento no se prevén cambios.

Laura Trives

No ha sido la única modificación que se ha aprobado en el pleno de este martes. La corporación municipal también ha dado luz verde a la recalificación de los usos de la antigua sede de Telefónica, acutalmente en obras y que ganará 732 metros cuadrados de superficie comercial, especialmente en el sótano, donde se habilitarán 500 metros cuadrados. El inquilino del inmueble, tras caerse la opción de Primark, será Monday, sin descartar que lleguen otras marcas gracias a esta última decisión.

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Ambas modificaciones del planeamiento urbano de Zaragoza, tanto la de Parque Venecia como la de la antigua Telefónica, deberán pasar todavía algunos trámites administrativos antes de ser efectivas. La previsión en ambos casos es que, antes de que acabe el año, se apruebe en el pleno nuevamente la recalificación definitiva de los suelos.