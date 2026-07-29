De 500 a 1.000 euros: el problema del alquiler dispara la demanda de las residencias de estudiantes en Zaragoza

La creciente demanda de alojamiento universitario en Zaragoza mantiene un año más la presión sobre las residencias de estudiantes. Con el inicio del curso cada vez más próximo, buena parte de estos centros registra ya elevados niveles de ocupación, mientras que miles de universitarios ultiman la búsqueda de una plaza en una de ellas. Frente a un mercado del alquiler cada vez más tensionado y con una oferta más limitada, las residencias se consolidan como una de las alternativas más demandadas por todos aquellos que buscan un lugar para vivir que combine servicios, convivencia y cercanía a los campus universitarios de la capital aragonesa.

La ciudad cuenta con una amplia oferta de residencias privadas cuyos precios varían en función del tipo de habitación y de los servicios contratados por los estudiantes. En la mayoría de los casos las tarifas incluyen suministros, conexión a internet, limpieza semanal o quincenal y acceso a las zonas comunes, mientras que la manutención del servicio de media o pensión completa puede contratarse de forma opcional, modelo que cada vez atrae más a los estudiantes de dentro y fuera de Aragón.

Entre las residencias con mayor ocupación destaca Kadora, que dispone de 205 habitaciones y ha alcanzado el 100% de su ocupación durante los dos últimos cursos académicos, previsión que de cara a este año ya apunta a repetir. La variedad de precios oscila entre los 672 y los 1.035 euros, variando según el tamaño y tipo de habitación o los servicios con los que cuente, a esto se le suma el hecho de que la dirección estudia incorporar próximamente la modalidad de pensión completa para ampliar los servicios disponibles que ofertan.

Otra de las principales opciones es la residencia Xior, ubicada próxima al paseo Pamplona, con 377 plazas repartidas en 337 habitaciones. Sus precios van desde los 594 hasta los 975 euros al mes, aunque las habitaciones sin pensión pueden encontrarse a partir de los 405 euros. Esta ofrece diferentes modalidades de alojamiento individual, doble, triple o incluso un pequeño piso con cocina y sala de estar incluidos, además de una amplia oferta de servicios, entre ellos comedor, gimnasio, salas de estudio, cocinas y espacios de ocio.

Bravo Student, una de las nuevas apuestas de Zaragoza, también está mostrando un alto ritmo de demanda y reservas gracias a su alto nivel de capacidad que la sitúa entre uno de los más amplios de la capital. En su caso, sus instalaciones cuentan con 676 camas distribuidas en 644 habitaciones individuales, dobles y adaptadas, todas ellas con opción de balcón según el precio. Actualmente, ya cuenta con una ocupación cercana al 80% con una mayoría de residentes procedentes de Aragón, Lérida, País Vasco o Navarra, junto con alumnos Erasmus o de Máster. En cuanto al precio, la habitación se sitúa entre los 520 y los 680 euros mensuales sin el servicio de pensión, aunque esta ofrece de posibilidad de contratarlo a semana completa.

Por su parte, otra de las nuevas incorporaciones a este mercado es la residencia Odalys que dispone de 180 plazas y registra por el momento una ocupación del 40% a falta de actualizar los datos una vez se confirmen las nuevas solicitudes. En su caso, las tarifas se sitúan entre los 690 y los 1.100 euros mensuales para los residentes que acuden principalmente de Aragón, La Rioja o Navarra.

El crecimiento de número de estudiantes que optan por este tipo de alojamiento refleja una tendencia en alza en las ciudades universitarias, combinando servicios, seguridad, convivencia y facilidad para integrarse en la vida universitaria. Todo esto convierte a las residencias en una tendencia cada vez más competitiva frente al alquiler tradicional.