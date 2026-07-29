Abre una nueva tienda de running en Zaragoza: ubicación, fecha y todo lo que ofrecerá

Zaragoza es, cada vez más, uno de los puntos en los que más se está inculcando la cultura del running. Es muy común ver a gente corriendo por distintos puntos de la ciudad, como puede ser el Parque Grande o la Ribera del Río Ebro. Es por esto que no sorprende ver más tiendas especializadas en diversos deportes abrir en la ciudad, en específico de running.

La última apertura anunciada es la de ALS Sport, una cadena que ya cuenta con tiendas en Granada, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. También cuentan con servicio de venta online para que los más impacientes puedan ir probando la diversidad de productos que ofrece esta tienda. La cadena fue fundada por el exatleta Daniel Lahaba, que ha apostado por un equipo formado por corredores con la capacidad de guiar a cada cliente en función de sus necesidades.

La tienda estará ubicada en la calle Ricla número 2 y, a partir del 3 de agosto, los zaragozanos amantes del running podrán acudir a este local a ojear la amplia oferta especializada de la que dispondrán. El fundador de la cadena comenta, con motivo de la apertura del nuevo local, que supone "una oportunidad para seguir acercándonos a los corredores y formar parte de su día a día". También destaca el acompañamiento personalizado como uno de los puntos fuertes de su modelo de negocio

Imagen de las reformas de la que será la futura tienda / Servicio Especial

Zaragoza y el running: una historia con futuro

La capital aragonesa dispone de varias opciones para que los apasionados de este deporte puedan medirse entre ellos y ver quién puede alcanzar el codiciado primer puesto. A partir de septiembre, la ciudad contará con diversas carreras populares en las que, tras previa inscripción, cualquier amante de este deporte puede participar. Se estrenará con la XLI milla Delicias Ibercaja-Ciudad de Zaragoza el 5 de septiembre.

A pesar de que la ciudad se tomará un descanso durante el mes de agosto, la provincia no lo hará. Habrá diversas carreras populares en municipios como Maella, Ejea de los Caballeros o Mallén. Tanto los diversos pueblos como Zaragoza han tenido carreras y marchas en lo que llevamos de año. Este es el caso del XIV Trail de Muel este pasado 21 de junio, la carrera X 5K-10K Ciudad de Cariñena del 22 de febrero o la XIII 7K Zaragoza - I Zafirum Contra el Cáncer del 14 de junio.

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Para los que quieran entrenar para los incipientes nuevos retos, existen opciones fuera de los entrenamientos guiados en un gimnasio. Hay diversos circuitos señalizados alrededor del Parque Grande. Esto permite a los runners entrenar dependiendo de su objetivo: velocidad, resistencia o entrenamientos en cuesta.