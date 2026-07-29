El Ayuntamiento de Zaragoza espera que el sobrecoste en el Portillo tenga un impacto "menor" en los plazos y deja un recado a Adif

El Gobierno municipal del PP en Zaragoza ha dado el visto bueno este miércoles al desfase presupuestario de 5,7 millones de euros en el proyecto de reurbanización del Portillo, que está siendo ejecutado por la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad. En ella, el ayuntamiento ostenta un 25% de las participaciones, el Gobierno de Aragón otro 25% (también ha aprobado el sobrecoste) y el Estado, a través de Adif y Adif-Alta Velocidad, el 50% restante. Una vez estas dos últimas sociedades estatales den luz verde, se incorporará el modificado que eleva el precio de las obras a 37,4 millones de euros, tal y como viene adelantando este diario. Con todo, en el consistorio confían en que el impacto en los plazos sea "menor", teniendo en cuenta que ya acumulan semanas de retrasos.

La principal actuación que se va a tener que incluir en el proyecto radica en la impermeabilización de la losa ferroviaria, el suelo bajo el que circulan los trenes por las vías soterradas. Se intervendrá en 23.000 metros cuadrados adicionales que no Adif no contempló al inicio de los trabajos y que, tras una serie de estudios, ha obligado a introducir. "Se va a procurar que no afecte a los plazos. Pero crece la obra y, por tanto, son más cosas las que hay que hacer", ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

En cualquier caso, lo cierto es que la inauguración se va a retrasar varios meses. Primero, por el retraso acumulado que suman las obras después de que Adif tardase más de un año en firmar un documento que permitía a los operarios, precisamente, actuar sobre el cajón ferroviario y sus inmediaciones, lo cual también supondrá una serie de sobrecostes indirectos que podrían ascender al millón de euros. Y segundo por esta actuación, que se vuelve especialmente compleja en la glorieta de los Zagríes, donde confluirán las nuevas y renovadas avenidas Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro.

Laura Trives

Las constructoras que se hicieron con el contrato, Acciona y la aragonesa MLN, ofertaron un plazo de ejecución de 13 meses que debía acabar en febrero de 2027. Pero todas estas circunstancias provocan que, en las estimaciones más optimistas, el parque central del Portillo y las avenidas perpendiculares se puedan habilitar para marzo o abril de ese año. Es decir, dos o tres meses más tarde de lo previsto. En los Zagríes, la intención es finalizar los trabajos aún más tarde, en julio, mes en el que, si no surjen más imprevistos, estaría concluida la reurbanización de las 11 hectáreas que cerrará la cicatriz urbana entre Delicias y el centro. Siempre después de las elecciones municipales de mayo, a las que ya no se llega.

Recado a Adif

Serrano ha subrayado que el ayuntamiento es un "socio leal" de ZAV y que, por ello, han dado el visto bueno al modificado del proyecto, porque en el consistorio entienden que es una actuación que debe hacerse para evitar problemas a futuro. Pero eso no le ha impedido dejar un recado a Adif, con quien ya hubo un malestar profundo por su retraso en la firma del documento antes citado.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Sin ánimo de hacer ningún tipo de reproche, seguro que hubiese sido menor (el impacto económico) si se hubeisen indicado estas actuaciones a los proyectistas desde el principio", ha señalado. Con todo, el concejal de Urbanismo ha insistido en que esperan que el otro impacto, el de los plazos, "se pueda ganar y enjuagar en el resto de la obra" y que, de esa forma, "tenga un impacto menor, teniendo en cuenta el retraso que ya se acumula, que sea de días, no de meses".

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Serrano ha comparado lo sucedido con el Portillo con la prolongación de la avenida Tenor Fleta. En aquel caso, el concejal popular ha señalado que Adif incorporó también una serie de actuaciones a posteriori, que tenían que ver igualmente con el cajón ferroviario, que provocó un retraso de dos meses en las obras.