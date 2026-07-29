Se confirma el sobrecoste del 18% en las obras del Portillo en Zaragoza: un desfase de 5,7 millones y un retraso de varios meses

Las obras de reurbanización del triángulo del Portillo, en el corazón de Zaragoza, tendrán un nuevo sobrecoste que ascenderá a 5,7 millones de euros, un 18% más que el presupuesto contemplado inicialmente, elevando el precio del proyecto a 37,4 millones. La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad ya tiene listo el modificado de contrato, el cual será aprobado este mismo miércoles por el Gobierno municipal, una de las tres patas de la corporación junto al Ejecutivo autonómico (ambos tienen un 25%) y al Estado, que ostenta el 50% de las participaciones a través de Adif y Adif-Alta Velocidad, que deberán validar el expediente.

Este imprevisto, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el mes pasado, responde a una serie de actuaciones sobre la losa ferroviaria que, si bien estaban contempladas en el proyecto inicial, tenían una magnitud mucho menor. Ha sido Adif quien, con los trabajos ya iniciados y a raíz de algunos estudios técnicos, ha requerido modificar el proyecto inicial con una serie de actuaciones que afectan a unos 23.000 metros cuadrados adicionales.

Una situación que provocará un retraso en los plazos de entrega y en la inauguración correspondiente. El cronograma con el que ahora trabajan las constructoras Acciona y MLN, en su versión más optimista, habla de finalizar el parque central y la habilitación de las dos grandes avenidas perpendiculares (Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé) entre marzo y abril de 2027, dos o tres meses más tarde de lo previsto.

Estado de las obras en el Portillo, con la rotonda de la Ciudadanía de fondo. / Laura Trives

La parte más compleja de ejecutar está en el vértice entre ambas, en la glorieta de los Zagríes, una zona de paso inferior de los trenes y que podría no estar lista hasta el próximo verano, siempre y cuando no surjan nuevos imprevistos, teniendo en cuenta sus características. Por tanto, en ningún caso la obra podrá inaugurarse al completo antes del 28 de mayo de 2027, fecha de las elecciones municipales.

Segundo contratiempo

No se trata, además, del primer contratiempo que tienen estas obras, que llevaban en los cajones de Zaragoza Alta Velocidad más de dos décadas. Y es que, para poder actuar precisamente sobre la losa ferroviaria y su entorno más próximo (a cinco metros), la sociedad precisaba de una autorización que debía firmar Adif, propietario de esa parte de los suelos.

Pero la entidad estatal demoró esa firma más de un año, hasta mediados de mayo, lo cual provocó un primer retraso de varios meses (y un profundo malestar en el ayuntamiento y la DGA), ya que las máquinas y los operarios no podían trabajar en ese entorno que tenían delimitado. Dicha situación se solventó, aunque influirá igualmente en el retraso de los trabajos, lo cual provoca unos costes indirectos que las constructoras podrían reclamar, llegado el caso, y que según los cálculos preliminares ascenderían a un millón de euros.

Trabajos en el interior del Portillo, cerca de los edificios de la antigua estación y Correos, que serán demolidos. / Laura Trives

Cabe recordar que las obras fueron adjudicadas a la UTE formada por Acciona y MLN por 31,7 millones de euros (IVA incluido), dos constructoras que se impusieron a las otras siete ofertas que se presentaron al concurso gracias a ofertar una baja del 8% del precio base de licitación, que era de casi 34 millones de euros. Ahora, ese presupuesto, sin contar los costes indirectos por los retrasos, ya se ha incrementado hasta los 37,4 millones, casi 3,5 más que el precio base y 5,7 más del ofertado por la UTE.

Los detalles

Esos 5,7 millones de euros de desfase responden, por tanto, a una serie de condicionantes que Adif ha obligado a incluir en el proyecto de urbanización, relacionados como ya se ha citado con el cubrimiento de la losa ferroviaria, que sigue la trayectoria de las vías del ferrocarril que pasan soterradas bajo la superficie del entorno.

En concreto, esta deberá impermeabilizarse por completo, una actuación que requerirá 23.000 metros cuadrados extra que no se contemplaban, aunque la superficie exterior en la que se actúa no varía. Es decir, lo visible de las obras sigue dentro del perímetro inicial, delimitado por Escrivá de Balaguer, Escoriaza y Fabro, Anselmo Clavé y la glorieta de los Zagríes.

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Se deberá trabajar también sobre las juntas del cajón ferroviario, los pasadores, el sistema de drenaje de las zonas verdes cercanas, las redes de saneamiento y abastecimiento o los servicios afectados por las obras, cuyas condiciones de ejecución varían del mismo modo. Otra de las afecciones estará en el arbolado más próximo a la trayectoria de las vías, que deberá contar con sistemas antirraíces para no dañar la infraestructura ferroviaria.