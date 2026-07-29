Ya hay fecha para aprobar la ordenanza cívica que permitirá multar a los sintecho en Zaragoza: "Se dejará resuelta"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la ordenanza cívica se llevará a un pleno extraordinario que se celebrará la primera semana de septiembre y "se dejará resuelta". De este modo, Chueca ha zanjado el asunto de la aprobación de esta normativa que estaba incluida en el orden del día del último pleno del curso, que tuvo lugar este martes, pero se retiró en el último momento por un "fallo técnico".

La regidora ha explicado que "ha sido un tema de tiempos" porque se trata de "un documento bastante pesado" y para evitar problemas de cumplimiento del procedimiento administrativo se decidió retirarlo y posponer su aprobación a una nueva sesión plenaria que, según ha avanzado este miércoles, será la primera semana de septiembre y tendrá carácter extraordinario. "No es un tema de fondo, es un tema simplemente de forma, o sea de cuestión técnica", ha subrayado la alcaldesa.

Cabe recordar que las infracciones se dividirán en tres categorías: leves (de 50 a 750 euros), graves (de 751 a 1.500 euros) y muy graves (de 1.501 a 3.000 euros). Pernoctar en la calle o en los parques, que en principio iba a estar considerado como una infracción "muy grave", será finalmente una falta "leve", tras el revuelo generado y la presión de las entidades sociales que consideraban desproporcionada una sanción de hasta 3.000 euros para los sintecho, con la vista puesta especialmente en el Parque Bruil.

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Dentro de las infracciones "muy graves" estarán también incluidos los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis "más lesivos" (si se producen en un bien de interés cultural, la sanción será mayor, y se elaborará un banco de datos con IA para buscar a los culpables), el vertido incontrolado de residuos o la organización de eventos ilegales. Además, se limita el uso del burka en las dependencias municipales, obligando a quien lo lleve a mostrar su rostro e identificarse antes de poder pasar.