Polémica
El Justicia de Aragón abre un expediente de oficio sobre la supresión de las asignaciones a menores tutelados impulsada por Nolasco
La institución ha solicitado información al Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia sobre el fundamento y el ámbito de aplicación de la medida
Continua la cascada de reacciones ante el anuncio realizado el pasado lunes por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el ultraderechista Alejandro Nolasco, sobre las asignaciones a los menores tutelados de origen migrante, los que quiere retirarles una asignación semanal que les corresponde según el convenio firmado entre la DGA y las entidades que gestionan los centros donde permanecen estos jóvenes. Si el mismo fue el Ejecutivo central el que anunció llevaría ante la Fiscalía la medida del consejero de Vox, este miércoles ha sido el Justicia de Aragón el que ha anunciado que ha abierto un expediente de oficio sobre esta eventual supresión.
Así, en una nota difundida por la propia institución, el Justicia de Aragón ha anunciado que ha acordado "iniciar un expediente de oficio a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la posible supresión de las asignaciones económicas periódicas que venían percibiendo algunos menores objeto de tutela por la Administración".
"La institución ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de obtener la información oportuna sobre la medida y, en su caso, sobre su fundamento y su ámbito de aplicación", han explicado.
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