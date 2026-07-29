Gestión tributaria
Natalia Chueca propone subir de nuevo las tasas de basuras y abastecimiento de agua
El Gobierno municipal aprueba el proyecto las ordenanzas fiscales de 2027, congelando IBI, IAE, ICIO y Plusvalía, pero elevando tasas de basuras y abastecimiento de agua un 2,5%
La última reunión del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza antes del parón estival suele incluir numerosos asuntos que se dejan así aprobados antes del reinicio del curso político. Lo que no había pasado hasta ahora es que el equipo de la alcaldesa diera el visto bueno ya en julio al proyecto de ordenanzas fiscales, que son las normas que regulan las subidas y bajadas de impuestos y tasas del municipio. Este era, tradicionalmente, un aspecto que se negociaba y trabajaba en septiembre, pero Natalia Chueca ha preferido irse de vacaciones con los deberes hechos.
La concejala de Hacienda, Blanca Solans, ha sido la encargada de explicar los cambios en las ordenanzas fiscales, si bien los principales impuestos que dependen del ayuntamiento no van a variar. Es decir, el IBI no subirá (tampoco bajará puesto que ya está en el mínimo legal) ni tampoco lo harán el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el de Obras y Construcciones (ICIO) y la Plusvalía. Sin embargo, tal y como viene siendo habitual en los últimos años, sí que subirán las tasas de recogida y tratamiento de basuras (un 2,5% cada una) y la de abastecimiento de agua (otro 2,5%). No así la de saneamiento, que se quedará congelada.
"Esfuerzo"
En su comparecencia ante los medios, Solans ha reconocido el "esfuerzo" de los zaragozanos en los últimos años ante la subida de las tasas de agua y basuras soportada desde 2023, una subida necesaria, ha justificado, para cumplir con la ley estatal que establece que los servicios relativos al ciclo del agua y tratamiento de residuos deben sufragarse con el pago directo de tasas ciudadanas, sin aportaciones municipales extras, con el objetivo de que la ciudadanía se conciencie sobre el cuidado del medio ambiente y ahorro del agua.
Es decir, el dinero que pagan los ciudadanos por el abastecimiento y la depuración de las aguas y por el tratamiento de residuos debe ser suficiente como para financiar estas prestaciones, un objetivo que no se cumplía hace tres años, cuando el déficit de estos servicios superaba el 20%, lo que implicaba que el ayuntmiento tenía que suplementar con cantidades millonarias cada año tanto a la depuradora como a los contratos de recogida y tratamiento de residuos.
Ahora, ese dinero sale ya prácticamente en su totalidad del bolsillo de los ciudadanos, puesto que el déficit acumulado de ambos servicios roza el 1%.
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