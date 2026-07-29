Nuevo paso para construir hasta 169 viviendas en un céntrico solar de Zaragoza

"Los plazos se están cumpliendo". Así de rotundo se ha mostrado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, sobre el proyecto de reurbanización del antiguo colegio Jesús y María, situado en una enorme parcela que queda entre la avenida Goya y la calle Cortes de Aragón. El consistorio y el propietario del suelo, Wilcox, firmaron hace un mes el convenio definitivo que desatascó un acuerdo fraguado durante los últimos años y que se sustanció ya a finales de 2024. Ahora, el Gobierno municipal ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación, de los terrenos, el primer paso para darle forma a la nueva calle que cruzará el solar entre la nueva parcela destinada a equipamientos y las viviendas libres que se levantarán. Hasta 169.

Ese proyecto de reparcelación tendrá que ser expuesto a información pública para que cualquier ciudadano pueda conocer el proyecto y pueda presentar alegaciones al mismo. Después, ya en octubre, calculó Serrano, se aprobará definitivamente este proyecto de reparcelación para que los promotores presenten el estudio de detalle de la parcela, al que también habrá que darle el visto bueno. Serán los técnicos municipales los que deberán hacer todas las revisiones y comprobaciones sobre cómo quedan la parcela que se queda Wilcox y que ya se recalificó para poder construir 169 pisos libres.

La previsión sigue siendo que las "máquinas y las grúas entren en el solar" a lo largo del primer semestre de 2027, ha dicho el responsable de Urbanismo. Con ese objetivo está trabajando el ayuntamiento, encargdo de aprobar todos los permisos y trámites preceptivos, y esa es la meta también de Wilcox. "Tras tres décadas de degradación y falta de uso, este acuerdo resuelve un conflicto crónico sobre un ámbito de casi 9.000 metros cuadrados", ha apuntado Serrano.

El acuerdo firmado entre las partes contempla que la promotora y propietaria del terreno concentre la edificabilidad del solar, esto es, las 169 viviendas, en una parcela privada de unos 4.950 metros cuadrados. A cambio de recalificar ese suelo para permitir la construcción de pisos, Wilcox cederá 4.000 metros cuadrados al consistorio en este mismo ámbito que quedarán vacíos y a la espera de que el ayuntamiento detalle qué tipo de equipamiento quiere construir. La asociación de vecinos Puerta del Carmen siempre ha reclamado allí un centro cívico para el distrito centro, pero desde Urbanismo han defendido siempre que primero deben estudiarse bien las necesidades de la zona.

Derribo del colegio Jesús y María de Zaragoza. / Jaime Galindo

Lo que sí que será ejecutado cuando las máquinas entren a trabajar será ese nuevo vial que unirá la avenida Goya con Cortes de Aragón. Será "verde y peatonal para garantizar un tránisto continuo y abierto entre las vías adyacentes y los accesos a los edificios", ha explicado el Gobierno municipal.

Además, el acuerdo entre Wilcox y el consistorio incluye otras contraprestaciones a cambio de la recalificación de los suelos. Así, la promotora cederá un terreno, situado en el número 7 de la calle Doctor Iranzo con una superficie de más de 640 metros cuadrados, que servirá para ampliar la zona verde pública de la glorieta o parque de Ciudad de Sarajevo. El consistorio también ganará una parcela, ubicada en el número 139 de la calle Miguel Servet y con más de 810 metros cuadrados, que se destinará a la construcción de 30 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible para jóvenes. Por último, para completar el acuerdo, la empresa propietaria también abonó a las arcas municipales un ingreso directo y en un único pago de 3.432.541 euros.

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El proyecto de reurbanización del colegio Jesús y María no ha estado exento de polémica y es que entidades patrimonialistas como Apudepa intentaron frenar en los tribunales el derribo del antiguo centro escolar, diseñado por un discípulo de Gaudí y que llevaba más de dos décadas abandonado. La Justicia no avaló la petición de proteger el inmueble y la piqueta acabó de tirarlo. En unos meses, si se complen los plazos, las máquinas volverán al solar.