El Pabellón de España, el último de los edificios vacíos de la Expo que queda por rescatar

Con la designación de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se pone una pieza más en el puzle que ha supuesto durante los últimos 18 años el dar vida a los iconos arquitectónicos de la Expo 2008. Este organismo de nueva creación se instalará en el Pabellón de Aragón, por lo que, con la Torre del Agua ya en obras y el Pabellón Puente reconvertido en el Mobility City, solo queda el Pabellón de España por reabrir.

Lo curioso de todo esto es que, según llevan meses declarando los responsables del Gobierno de España, el Ejecutivo central, propietario de este edificio diseñado por Patxi Manglano, tiene planes para darle un uso a este pabellón. ¿Cuáles? "Ya me perdonará, pero me sigo reservando. Es un proyecto que si se anuncia demasiado pronto puede fracasar. Hay proyecto para el Pabellón de España, pero no podemos decir nada, ni fechas", declaró el delegado del Gobierno central, Fernando Beltrán, en una entrevista reciente con este diario.

Los planes para darle un uso al Pabellón de España por parte del Ejecutivo central no son nuevos y son ya varios los proyectos que han fracasado o han acabado metidos en un cajón. Lo curioso es que en los últimos meses el Gobierno de Aragón ha solicitado hasta en dos ocasiones la cesión del inmueble para instalar allí diferentes equipamientos y la respuesta ha sido negativa precisamente porque ya existe un plan, aunque no se diga cuál es.

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Aunque quizá lo más desconcertante de todo es que mientras el Gobierno de España mantiene cerrado este pabellón de la Expo y sin desvelar el proyecto para su reapertura, el mismo Gobierno de España ha impulsado la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Salud Pública, que supondrá la reapertura del Pabellón de Aragón, un edificio que es titularidad del Gobierno de Aragón.