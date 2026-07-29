El principal motivo para vivir en una residencia de estudiantes: "Opté por la comodidad"

Antes de empezar el curso, encontrar alojamiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los universitarios que llegan a Zaragoza. La elevada demanda de plazas en las residencias de estudiantes impulsada por el aumento del número de alumnos desplazados y la reciente dificultad para acceder a un piso, ha provocado que muchos centros cuelguen el cartel de completo meses antes del inicio de las clases. En este contexto, las residencias se consolidan como una de las opciones preferidas para quienes buscan comodidad y un entorno que facilite la integración a los primeros años universitarios.

Carlos Carruesco vive en la residencia Xior, y asegura que la decisión de optar por este modelo de alojamiento estuvo motivada por varios factores: "Era una residencia que tanto a mí como a mis padres nos había llamado la atención por su buena ubicación y sus instalaciones". A lo que se le sumó el hecho de que varios amigos ya se hospedaban allí, aunque reconoce que valoró la oportunidad de conocer gente nueva: "Vi mucho mejor la opción de una residencia y opté sobre todo por comodidad y para conocer a más gente, de los cuales muchos son amigos míos a día de hoy".

La alta ocupación obliga a muchos estudiantes a realizar la reserva con meses de antelación. En su caso, el proceso no supuso ningún problema gracias a que presentó la solicitud poco después de la apertura del plazo de inscripción, rapidez que le aseguró su plaza debido al elevado ritmo de reservas.

Más allá del alojamiento, uno de los principales atractivos fueron los servicios que ofertaban. Carruesco destaca que durante los dos años que lleva en Xior ha estado "encantado" con las prestaciones que ofrece el centro. "Tienen un servicio muy completo con comedor, gimnasio, salas de juego, una sala de cine, cocinas y salas de estudio", confirma.

El comedor es otro de los servicios con mayor demanda por los estudiantes, siendo la opción por la que optó Carruesco, contratando la pensión completa para tratar de ahorrar tiempo en el día a día. "Elegí la pensión completa antes que la media pensión o la opción de no tener comedor debido al tiempo que me ahorran y, para qué mentir, el equipo de cocina es muy bueno y se encarga de que siempre la comida esté lo mejor posible", afirma.

Otro de los aspectos que más se valora es el servicio de limpieza que viene incluido en la estancia: "Es realmente útil y necesario, ya que el hecho de que un profesional nos limpie la habitación una vez por semana es genial". Además, la residencia les entrega al inicio del curso un calendario con los días y horarios previstos para la limpieza de cada habitación.

Las propias habitaciones también constituyen uno de los puntos fuertes del modelo residencial: "Tienen un buen tamaño, baño privado, escritorio, nevera y microondas". Carruesco destaca la variedad de tipologías y precios, haciendo que cada estudiante pueda encontrar una opción adaptada a lo que necesita.

Con una demanda que vuelve a situar las residencias cerca del lleno, este modelo sigue ganando peso entre los univeristarios. Las facilidades que les aportan en comparación con el sector del alquiler hace que muchos jóvenes ya no lo duden y reserven su plaza en una de las numerosas residencias de Zaragoza.