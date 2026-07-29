El Real Zaragoza recupera la subvención de 700.000 euros del ayuntamiento, pero "en ningún caso" podrá usarla para fichar jugadores

El Real Zaragoza y el ayuntamiento de la capital aragonesa vuelven a colaborar de forma directa. El consejo de la sociedad municipal Zaragoza Deporte ha aprobado este miércoles recuperar la subvención de 700.000 euros, IVA incluido, que venía otorgándole al club blanquillo en los últimos años y que, en esta última ocasión, le había denegado con los votos en contra del PSOE, Vox y Zaragoza en Común. En esta ocasión, los dos primeros han dado su visto bueno al expediente, el cual ZeC ha vuelto a votar en contra, en una ayuda que "en ningún caso" puede destinarse para los fichajes del primer equipo.

La principal diferencia entre el acuerdo que se tumbó en el mes de enero, y que llegó a afectar al límite salarial del Zaragoza en el mercado de fichajes de invierno, y entre el que se ha firmado este miércoles radica en la fórmula escogida. Así, si lo que se tumbó hace unos meses respondía a un contrato de "patrocinio publicitario", esta vez se lanzará como un "convenio de colaboración", con una ayuda directa que el Real Zaragoza recibirá en las próximas semanas y que debe destinar al "impulso del deporte base, el fútbol femenino, la inclusión y la proyección de la ciudad".

Pese a este objeto, lo cierto es que la anterior directiva del club contaba con este dinero para el límite salarial del pasado mes de enero, si bien es cierto que, en el fútbol profesional, los gastos en la cantera se computan dentro del mismo. En cualquier caso, ese uso fue una de las críticas que hizo la oposición, además de Vox, para denegar la ayuda, que ahora se recupera.

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, se lamentaba en una entrevista reciente con este diario de lo que supuso esa decisión. "Fue una pena, porque podría haberles ayudado a mejorar su equipo deportivo y a contratar nuevos jugadores", afirmó la regidora, que afeó a la izquierda y a su socio preferente, Vox, que votasen en contra de la subvención, que se perdió. "La anomalía es que el año pasado se uniesen todos los partidos de izquierda contra el Real Zaragoza. De izquierda y Vox, de extrema derecha", llegó a decir Chueca.

Esta vez, los límites para el primer equipo están muy marcados. Solo se puede destinar un 10% de la subvención (70.000 euros) siempre y cuando sean gastos compartidos con la estructura del fútbol base. El convenio recoge expresamente que "en ningún caso" se puede usar la subvención para pagar fichajes ni nada relacionado con ellos (primas, salarios, comisiones a intermediarios...), ni tampoco para sufragar multas económicas, gastos bancarios y financieros o para el pago del IVA.

La oposición

Esta vez, tanto el principal partido de la oposición, el PSOE, como Vox (y también la tránsfuga Marisa Gaspar), han votado a favor de la ayuda tras semanas de debate en el seno de la sociedad municipal. Fuentes socialistas explican que su discrepancia "no estaba tanto en el fondo, sino en la fórmula", un contrato de patrocinio que, aseguran, "daba pocas garantías al ayuntamiento", que a su juicio son más sólidas con este convenio.

Además, desde el PSOE matizan que "el ayuntamiento debe apoyar al club", en un momento en el que el Real Zaragoza afronta su primera temporada fuera del fútbol profesional, en Primera RFEF, tras más de 70 años entre Primera y Segunda División. Desde ZeC, en cambio, insisten en que sigue habiendo "agujeros legales" y que por eso han votado en contra nuevamente del expediente.

En una de las cláusulas del convenio se firma expresamente que "el Real Zaragoza se compromete a destinar los 700.000 euros exclusivamente al objeto social deportivo subvencionado, acreditando que dicha inyección económica no se desvía a sanear deudas financieras previas o ajenas a la actividad del ejercicio corriente". Desaparecen compromisos de acuerdos anteriores como la celebración del Memorial Carlos Lapetra.

El club recibirá inicialmente un anticipo del 80%, 560.000 euros, una vez se firme el convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y se aporte una declaración responsable. El 20% restante, 140.000 euros, se transfiere una vez que Zaragoza Deporte compruebe que el dinero se ha usado para lo que está contemplado. Si se incumplen las condiciones, el Real Zaragoza debería devolver la ayuda de forma total o parcial.

Compromisos del club

Y es que el club adquiere una serie de compromisos que deberán ser validados por Zaragoza Deporte, es decir, por el Ayuntamiento de Zaragoza, para poder otorgar el 100% de la subvención. Entre ellos, el Real Zaragoza reservará 25 entradas gratuitas para cada partido oficial destinadas a colectivos vulnerables de la ciudad, mantendrá su colaboración con los clubes de fútbol base de los barrios y distritos de la ciudad, además de promover campañas de juego limpio y prevención del racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte.

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Entre los gastos que podrán financiarse con esta aportación se incluyen los relacionados con el personal técnico de la cantera, el material deportivo, los desplazamientos de los equipos de categorías inferiores, las licencias y arbitrajes, el mantenimiento de instalaciones y las campañas de promoción de valores deportivos y de la ciudad.