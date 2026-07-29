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La ruta de relojes solares de Zaragoza incorpora una nueva obra que apela a la conciencia global y preservar el planeta

La escultura científica, ubicada en la plaza Basilio Paraíso, busca concienciar sobre el cambio climático y el uso responsable de los recursos naturales

La ruta de relojes solares incorpora una nueva obra que apela a la conciencia global y preservar el planeta

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Pablo Ibáñez

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado el reloj solar 'Basilio Paraíso-Conciencia Global', una nueva escultura científica que traslada un mensaje sobre cambio climático y el uso responsable de los recursos, apela a la conciencia global y a la importancia de preservar el planeta, sumándose así la ruta impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía ante el eclipse del próximo 12 de agosto.

El acto ha tenido lugar este miércoles en la plaza Basilio Paraíso, donde se ubica el reloj solar, y la alcaldesa ha estado acompañada por el diseñador de la pieza, Juan Antonio Ros, junto a Teo Ros, y los socios fundadores de Atalaya Generación, empresa que ha donado la escultura a la ciudad, Pedro Machín y Miguel Ángel Franc.

Este nuevo reloj solar, "muy emblemático y especial", será "uno de los más visibles de la ruta por el lugar en el que está ubicado", en el entorno del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, plaza Aragón y paseo de la Independencia, ha comentado Natalia Chueca, que ha detallado que su diseño traslada un mensaje "vinculado a la importancia de cuidar nuestro planeta y a cómo las energías renovables pueden ayudarnos a reducir la contaminación".

Además, la alcaldesa ha agradecido a Juan Antonio y Teo Ros, los creadores del reloj, su trabajo y su aportación a la ciudad; también a la empresa Atalaya Generación, que "no solamente ha donado el reloj, sino que ha sido uno de los impulsores de este proyecto de la ciudad".

RELOJ SOLAR 'BASILIO PARAÍSO-CONCIENCIA GLOBAL'

En concreto, esta nueva pieza integra dos relojes solares en un mismo cuerpo y propone dos formas diferentes de medir el paso del tiempo: uno señala la hora mediante números formados por la luz, mientras que el otro lo hace a través del contraste de las sombras.

Igualmente, permite reconocer las estaciones, los solsticios, los equinoccios y las constelaciones zodiacales. En su estructura incorpora el escudo de la ciudad de Zaragoza, diferentes símbolos relacionados con las energías renovables y un skyline de expresión libre, reforzando el diálogo entre ciencia, arte y sostenibilidad que plantea el conjunto. La instalación se completará en próximos días con la colocación de piedra de Calatorao en la base, donada por Grupo Grasa.

Respecto a la forma de dar las horas de este reloj, el diseñador ha diferenciado entre los números de luz que se mueven a lo largo del día y con sombras, aludiendo a "comportamientos que a veces tenemos por comodidad, por dejadez o por placer y que nos lleva a ser un poco inconscientes en cuanto a lo que son los consumos, tanto energéticos como de materiales o contaminaciones".

Desde Atalaya Generación, Pedro Machín, ha expresado: "Como empresa, nuestra misión es trabajar por un Aragón independiente energéticamente, más sostenible, basado en energías renovables, y gracias a eso estamos viviendo un momento de transformación en nuestra región, único en la historia".

RUTA DE RELOJES SOLARES

Así, 'Basilio Paraíso-Conciencia Global' se incorpora a la Ruta de los Relojes Solares impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, integrada por doce piezas distribuidas por diferentes espacios de la ciudad y sus barrios rurales.

Zaragoza conserva una colección de más de 20 relojes solares, entre los que se han seleccionado para este recorrido aquellos que reúnen un especial interés científico, artístico y cultural.

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Esta inauguración sigue a la de 'Polytechnic', la escultura-reloj solar instalada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y donada por Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario. Ambas piezas han sido diseñadas por Teo Ros y Juan Antonio Ros y forman parte de los cinco nuevos relojes incorporados al recorrido municipal.

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