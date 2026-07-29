El torero aragonés Imanol Sánchez abre su primera tienda en un centro comercial de Zaragoza

La Torre Outlet Zaragoza vuelve a sorprender este jueves a sus visitantes con una jornada repleta de ventajas y novedades. Además de los descuentos y promociones exclusivas que caracterizan esta cita mensual, el centro comercial celebra la reapertura de la renovada tienda de JOMA y acoge la primera Pop Up de MONTEBRAVO, la nueva firma de moda del torero aragonés Imanol Sánchez. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un día de compras diferente, descubrir nuevos espacios y conocer en primicia una marca que inicia su andadura en Aragón.

Coincidiendo con esta jornada especial, JOMA vuelve a abrir las puertas de su establecimiento tras una completa renovación. La marca deportiva presenta un espacio totalmente reformado, con una imagen más moderna, una distribución más funcional y una experiencia de compra pensada para ofrecer mayor comodidad a los visitantes.

Tienda de Joma en la Torre Outlet / TORRE OUTLET

En su renovada tienda, los clientes encontrarán una amplia selección de calzado, textil y accesorios deportivos para hombre, mujer y niño, además de prendas casuales, todo ello con los descuentos permanentes característicos de La Torre Outlet Zaragoza. Esta reapertura refuerza el compromiso del centro por seguir incorporando espacios comerciales renovados y las mejores marcas para sus visitantes.

El Super Jueves será también la ocasión perfecta para descubrir MONTEBRAVO, que inaugura su primer showroom con una Pop Up exclusiva en La Torre Outlet Zaragoza. Del 30 de julio al 1 de agosto, los visitantes podrán conocer en primicia la Colección Fundacional de la marca, una propuesta inspirada en la tradición, el carácter y la elegancia atemporal, que apuesta por prendas versátiles, de calidad y concebidas para perdurar en el tiempo.

Noticias relacionadas

La Pop Up supone el primer contacto de MONTEBRAVO con el público y permitirá conocer de cerca el proyecto impulsado por el torero zaragozano Imanol Sánchez. Durante estos tres días, los asistentes podrán descubrir la historia de la firma, probarse las prendas, recibir asesoramiento personalizado y acceder a ofertas exclusivas de lanzamiento, disponibles únicamente durante la celebración del showroom. Además, el propio Imanol Sánchez estará presente el jueves de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de primera mano la filosofía y los valores que inspiran la marca: autenticidad, tradición, calidad y carácter.