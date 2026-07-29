Gestión municipal
Zaragoza agiliza la concesión de licencias de actividad con una norma que permite reducir en hasta un mes el plazo
La medida, que beneficia al 90% de la carga de trabajo del servicio de Licencias de Actividad, agilizará los trámites urbanísticos para locales y naves
El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde este miércoles a la instrucción municipal que permitirá simplificar y agilizar los trámites urbanísticos relacionados con las licencias de actividad y urbanísticas de acondicionamiento de locales y naves, tal y como ya avanzó la alcaldesa Natalia Chueca durante el debate del estado de la ciudad celebrado este mes de julio.
Para agilizar los procedimientos, la instrucción de Urbanismo desarrolla la denominada "licencia con informe de idoneidad", que va a permitir dar respuesta a las solicitudes en un plazo de entre 15 días y un mes, algo completamente novedoso y que reduce los plazos medios que ahora se sitúan en unos cuatro meses de tramitación.
"El ciudadano necesita mayor agilidad en la respuesta de su Administración", ha expresado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha asegurado que "con esta fórmula daremos respuesta, a través de unos informes de idoneidad elaborados por técnicos expertos y visados por los colegios profesionales correspondientes, garantizando la aplicación de la normativa".
Dictamen técnico
Una vez presentado dicho informe externo, se someterá a dictamen técnico y jurídico municipal, elevándose posteriormente al órgano con competencia, que resolverá la solicitud de licencia proponiendo la concesión o denegación de la misma. La clave de la operatividad de esta instrucción va a estar en la colaboración entre los colegios profesionales y la administración. Para ello se harán cursos de formación durante este otoño para permitir elaborar unos criterios interpretativos comunes.
Esta medida conllevará un salto exponencial en la agilidad administrativa y la atención al ciudadano, dado que la instrucción beneficia directamente al 90% de la carga de trabajo del servicio de Licencias de Actividad del Ayuntamiento de Zaragoza.
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