ZeC exige "explicaciones inmediatas por la denuncia de un grave vertido de lixiviados" en el vertedero de Zaragoza y reclama una auditoría pública e independiente de la gestión de la planta

Zaragoza en Común ha exigido este miércoles al Gobierno municipal que dé explicaciones públicas "de forma inmediata" tras conocerse la denuncia de un "presunto vertido grave de lixiviados en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ)", unos hechos que, de confirmarse, "supondrían un episodio de enorme gravedad ambiental y evidenciarían el fracaso del control que el ayuntamiento debe ejercer sobre la empresa concesionaria".

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha recordado que su grupo municipal lleva meses denunciando la situación del CTRUZ y advirtiendo de la ausencia de vigilancia efectiva por parte del Gobierno de Natalia Chueca. "Llevamos demasiado tiempo alertando de que el problema del CTRUZ no es únicamente que no se estén cumpliendo los objetivos de reciclaje, sino que el Ayuntamiento ha renunciado a ejercer un control real sobre la concesionaria. Si ahora se confirma un vertido de estas características, estaremos ante la consecuencia directa de esa dejación de funciones."

Tomás recuerda que en el Debate de Estado de la Ciudad, día 15 de julio, Zaragoza en Común ya denunció que faltas graves se estaban cometiendo en el CTRUZ “e incluso lo llevamos documentado con material gráfico” detalla la portavoz. Zaragoza en Común ha denunciado reiteradamente en comisiones municipales, plenos y ante los medios de comunicación la falta de transparencia en la gestión del complejo, los deficientes resultados en materia de recuperación de residuos y el incumplimiento de los objetivos europeos, sin que el Gobierno municipal haya adoptado medidas para corregir la situación.

Para la portavoz de Zaragoza en Común, "la política de residuos del Gobierno de Chueca se basa en hacerse fotografías inaugurando campañas de reciclaje mientras abandona su obligación de fiscalizar uno de los contratos ambientales más importantes del ayuntamiento".

El grupo municipal reclama que el Gobierno informe con total transparencia sobre lo sucedido, detalle cuándo tuvo conocimiento de los hechos, qué actuaciones ha realizado desde entonces y si se han producido afecciones ambientales derivadas del presunto vertido.

Elena Tomás ha insistido en que "la protección del medio ambiente y de la salud pública no puede depender de denuncias externas mientras el Ayuntamiento permanece mirando hacia otro lado".

"Natalia Chueca no puede seguir actuando como si el contrato terminara el día de la adjudicación. Gobernar también significa controlar, inspeccionar y exigir responsabilidades. En el CTRUZ hemos visto demasiadas señales de alarma durante estos meses y el Gobierno municipal ha optado por la inacción."

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Finalmente, Zaragoza en Común ha reiterado que seguirá impulsando todas las iniciativas políticas necesarias para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades, porque considera que la gestión de los residuos urbanos constituye un servicio público esencial que debe desarrollarse con las máximas garantías ambientales, de transparencia y de control público.