Brial se adjudica también las últimas viviendas del solar de Alumalsa en Zaragoza: en total construirá 118 pisos libres

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la venta del último solar de titularidad municipal que aún conservaba en los suelos de Alumalsa, en el barrio de San José. Y, al igual que sucediese la vez anterior, la constructora aragonesa Brial será la que comprará la subparcela donde está pevisto levantar 12 viviendas libres, en una superficie de 593 metros cuadrados. El grupo, a través de la sociedad Residencial del Canal, ha sido el único interesado y pagará 441.650 euros, IVA incluido, el precio mínimo que exigía el consistorio.

Esta operación se suma, por tanto, a la compra anterior de dos grandes subparcelas en Alumalsa, efectuada por Brial por 9,35 millones. En ellas podrá levantar otros 106 pisos libres, promoviendo así una urbanización conjunta de 118 hogares. Mientras, las arcas municipales reciben en total unos 9,8 millones de euros por la enajenación de estas pastillas, ubicadas en una manzana donde antes estaba la vieja fábrica y que de un tiempo a esta parte hacía las veces de aparcamiento para los vecinos del barrio.

Mientras, en el solar que ya era propiedad de Brial, ubicado entre las calles Santa Gema, Tetuán y Neptuno, la promotora comenzó hace unas semanas con los trabajos preliminares antes de terminar de definir el proyecto constructivo, que permite una torre de 15 alturas. Así, pese a que todavía no hay plazos definidos para las obras (dependen de la tramitación burocrática y podrían demorarse a 2027), los operarios de la inmobiliaria zaragozana han realizado las primeras catas de cara al estudio geotécnico necesario para levantar el bloque residencial.

Cabe recordar que estos suelos, en un inicio, estaban destinados a vivienda pública, en un acuerdo bilateral con la DGA incluido en la permuta por los de la calle Embarcadero, que ya son de titularidad municipal. El cambio que ejecutó el Gobierno municipal y que permite la construcción de 118 viviendas libres suscitó en su día las críticas de algunos vecinos y de la oposición, mientras que el PP siempre ha defendido su política como contraprestación a la no subida de impuestos.

La nueva urbanización

Los terrenos de la antigua Alumalsa ya vendidos (a los que ahora se sumará este tercer solar con 12 viviendas más) comprenden dos parcelas. Por un lado, una con una superficie de 934 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 7.800, donde caben un máximo de 62 pisos libres. Este espacio linda al norte con una parcela destinada a zona verde pública de nueva creación denominada plaza Crónica del Alba y con la calle Tetuán; al sur, con otra zona verde y la calle Neptuno; al este, con viario inmediato a la calle Neptuno; y al oeste, con las parcelas destinadas a zona verde pública correspondientes con la plaza Crónica del Alba otro espacio similar.

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La otra pastilla se sitúa en la calle Santa Gema y está calificada para la construcción de un número máximo de 44 viviendas. En este caso, los terrenos tienen una superficie de 820 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 5.500 metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, el terreno linda al sur con una zona verde pública; al este, con la citada y nueva plaza Crónica del Alba; y al oeste y norte con sendas parcelas urbanizadas.