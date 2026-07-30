Así cambia el Aeropuerto de Zaragoza: más líneas de seguridad, una nueva cafetería y mejoras en el control de pasaportes
El Aeropuerto de Zaragoza finaliza la reforma de sus instalaciones para potenciar la experiencia del pasajero y adaptarse a la demanda futura
El Aeropuerto de Zaragoza ha finalizado la reforma de distintos espacios de la terminal con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero y adaptar la infraestructura a las necesidades de los próximos años. Estas actuaciones persiguen mejorar el confort, los servicios ofrecidos y las funcionalidades de cada espacio, mejorando así la experiencia del pasajero.
Entre las actuaciones realizadas destaca la ampliación del filtro de seguridad, que pasa de dos a cuatro líneas de inspección, ubicándose en una zona más amplia y confortable del hall de facturación, lo que habilita más espacio para la preparación del pasajero y la recomposición de equipajes. En una segunda fase, se procederá a la renovación de mobiliario y nuevo equipamiento de seguridad, que se irá ejecutando a lo largo del segundo semestre de 2026.
La reorganización de espacios en zona de embarque permite, no solo ampliar y modernizar el servicio de restauración ya existente en la terminal, si no, además, incorporar un servicio de restauración pasado el control de seguridad, altamente solicitado en la citada área de embarque. En paralelo, se ha puesto a disposición de los usuarios una nueva cafetería en zona pública, en la primera planta del edificio, con vistas a la plataforma.
También se está trabajando en la ampliación del área de control de pasaportes en llegadas, aumentando de una a dos las cabinas de control e incrementando el espacio previo a las mismas. Además, a lo largo de los próximos meses se incorporarán nuevos sistemas automáticos de control de pasaportes. Estas mejoras permitirán procesar de forma simultánea varios vuelos internacionales procedentes de destinos no Schengen.
Además, se realizarán nuevas actuaciones en el Aeropuerto de Zaragoza, entre las que se encuentran la implantación de nuevos puntos de información digital en diferentes zonas y la puesta en marcha de un nuevo punto de atención a los pasajeros con movilidad reducida.
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