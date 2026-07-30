Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos

En septiembre de 2024 la gran cadena internacional Costco abrió sus puertas en Zaragoza. La tienda por su necesidad de espacio subió la persiana en Plaza cerca del antiguo centro comercial ya en demolición Plaza Imperial. Tras casi dos años, este gigante estadounidense vuelve a apostar por Zaragoza y abre un nuevo espacio en la ciudad. Esta vez en pleno centro de la capital aragonesa.

Costco es el gran makro americano y en España cuenta con cinco tiendas. La de Zaragoza fue la última en abrir, pero la expansión en la ciudad no para y ahora va a abrir unas oficinas en la avenida Goya. El nuevo espacio situado en esta céntrica vía de la ciudad, a la altura del cruce con Arzobispo Domenech, tiene el objetivo de acercar a la población la oportunidad de hacerse socio de la tienda sin la necesidad de hacer el desplazamiento hasta Plaza.

El nuevo local de Costco en el centro de Zaragoza / El Periódico de Aragón

Sistema de club de socios

Merece la pena recordar que Costco es una tienda que funciona por membresía. Es decir, se necesita ser socio pagando una cuota anual para comprar en este supermercado. Los precios para afiliarse son de 36,30 euros al año para particulares (la llamada afiliación gold star) y de 30,25 euros para empresas (la business).

En las oficinas de la avenida Goya, se pueden encontrar ofertas especiales para los que opten por hacerse socio. Un cartel en el escaparate promete un regalo especial, además que tras la verja se puede ver una mesa con cápsulas de café y caramelos para dar la bienvenida a los posibles clientes. En el interior, también, se puede ver una muestra de diferentes productos que se pueden encontrar en su tienda de Plaza.

Cartel promocional de Costco en la avenida Goya / El Periódico de Aragón

En ese establecimiento se puede encontrar una oferta muy variada. Desde productos de hostelería, electrodomésticos, dispositivos electrónicos o juguetes hasta cámaras, relojería, joyería, productos del hogar, salud, belleza, confitería o productos para la oficina, entre muchos otros.

Ofertas de trabajo

Además, para este verano el gigante estadounidense ha lanzado 20 nuevas ofertas laborales para el local de Plaza. Ofrecen contratos temporales y jornadas parciales con el objetivo de reforzar diferentes áreas de la tienda en el periodo estival. Los departamentos son: las secciones de frescos (carnicería, panadería, repostería, platos preparados, sushi y restaurante/fast food), reposición y recepción de mercancías, asistentes en el área de cajas y soporte general en tienda, centro de cambio de neumáticos y limpieza general de la tienda.

Para optar a una de las 20 plazas, la compañía exige tener el título de bachillerato, experiencia de al menos 1 años en la sección a la que se quiera presentar, pasión por el servicio al cliente, flexibilidad, trabajo en equipo y buena actitud.

Costco lanzó su opción de venta online en España y Francia

A principios de este mismo año, Costco lanzó en España y Francia su opción de venta online Same-Day, lo que permite la compra en línea de los socios para recibir sus pedidos en cualquier punto que elijan, como puede ser su casa. Además, se comprometen a entregarlo el mismo día que se realiza la compra. Los precios son los mismos que los de la tienda, pero se cobra una tarifa por el servicio de entrega.