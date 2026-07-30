Familias de un colegio de Zaragoza denuncian que Educación unirá en una sola aula a 25 alumnos pese a sus necesidades educativas

Las familias, equipo directivo y profesorado del CEIP Hermanos Argensola de Montañana ha manifestado su profunda disconformidad y preocupación ante la decisión de la Dirección General de Educación de no autorizar el desdoble de grupo que cursará 3º de Primaria.

Esta resolución obligará a unificar a 25 alumnos en una sola aula durante el curso 26-27, una medida adoptada de forma unilateral pese a contar con los informes favorables del Inspector de zona y del Director Provincial de Zaragoza, y que cuenta con el rechazo frontal de las familias, que han presentado más de 200 firmas.

Desde el centro se califica como “inviable” la gestión de este grupo unificado bajo los estándares de calidad exigibles, detallando que un 40% del alumnado presenta necesidades específicas de atención o seguimiento:

Necesidades Especiales y Orientación: un alumno ACNEE, otro con capacidad intelectual límite y tres derivados al equipo de orientación (uno con diagnóstico TDAH bajo tratamiento).

Adaptaciones curriculares: para el próximo curso desde el centro y orientación se determinó la necesidad de implantar adaptaciones curriculares significativas para dos alumnos.

Además se cuenta con varios alumnos con absentismo escolar que requieren un estrecho seguimiento para consolidar su retorno definitivo al sistema.

Un retroceso en la convivencia y el éxito escolar

Desde el centro recuerdan que este grupo ya requirió ser dividido en dos clases durante el curso 25-26 debido a sus severas necesidades educativas. La experiencia directa de docentes y equipo directivo demuestra que el desdoble redujo drásticamente la conflictividad, favoreció la participación de los alumnos introvertidos y elevó la calidad educativa.

Con la unificación del grupo, el profesorado denuncia la imposibilidad física y temporal de atender las necesidades “menores” del día a día del resto de estudiantes.

Los docentes y familias alegan que la administración se escuda en el estricto cumplimiento de que sean 26 alumnos para otorgar la doble vía, pero Montañana es un barrio rural "con población diseminada y en un progresivo envejecimiento demográfico que imposibilita la llegada de nuevas matrículas fuera de plazo".

A esta situación se añade que el sistema actual de matrícula fuera de plazo, el CEIP no aparece ya que no tiene vacantes para ese nivel y convierte el requisito en un objetivo inalcanzable.

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“Para la administración estos niños y niñas son únicamente una cifra dentro de una planificación de recursos humanos, pero para este centro son alumnos con necesidades concretas a los que debemos garantizar su derecho a la educación”, aseguran desde el CEIP Hermanos Argensola de Montañana.