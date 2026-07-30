Inaugurada la calle de un barrio tradicional de Zaragoza después de meses de obras

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este jueves el resultado final de las obras de reforma integral de la calle Utrillas, en el distrito de Las Fuentes. Tras siete meses de intensos trabajos, la vía abre esta semana de nuevo al tránsito y al disfrute de los vecinos, convertida en un espacio mucho más amable, totalmente accesible y diseñado a escala humana. Esta intervención, que ha contado con una inversión municipal de 698.654 euros (IVA incluido), ha supuesto la regeneración completa de una superficie de 1.936 metros cuadrados.

Durante su recorrido por la renovada vía, la alcaldesa, que ha estado acompañada por los técnicos municipales, ha podido comprobar de primera mano el cambio radical que ha experimentado el entorno. "Hoy devolvemos a los vecinos de Las Fuentes una calle Utrillas irreconocible para bien. Atrás quedan esas aceras estrechas por las que apenas se podía caminar y donde el asfalto y los coches lo copaban todo. Ahora tenemos una calle pensada para las personas, segura, con mayor calidad ambiental y totalmente adaptada a sus necesidades", ha destacado Natalia Chueca.

Natalia Chueca, este jueves en la visita a esta calle de Las Fuentes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La inauguración de la calle Utrillas no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia global del Ayuntamiento de Zaragoza que la alcaldesa ha querido poner en valor con especial énfasis. "Estamos llevando a cabo una política municipal de regeneración de calles que es histórica. Nunca antes en esta ciudad se había alcanzado un nivel de inversión tan alto ni se había actuado sobre tantas vías en un único mandato municipal", ha subrayado Natalia Chueca, incidiendo en que este esfuerzo inversor tiene un objetivo claro: "Nuestra obsesión es que la transformación de Zaragoza no se quede en el centro, sino que llegue a absolutamente todos los distritos, barrios rurales y rincones de la ciudad. Trabajamos para los ciudadanos, para mejorar su calidad de vida, la de su entorno más inmediato, y para facilitarles su día a día. Cuando arreglamos una calle, estamos mejorando la vida en la puerta de las casas de los zaragozanos".

La reforma de la calle Utrillas ha resuelto los graves problemas de accesibilidad que sufría históricamente. Las nuevas aceras son ahora mucho más anchas y transitables. Por motivos de seguridad vial y debido al tráfico rodado que debe absorber la calle, la calzada y las zonas peatonales se han mantenido a distinto nivel, garantizando así la protección del peatón.

Reorganización de la movilidad

Asimismo, se ha llevado a cabo una importante reorganización de la movilidad. El estacionamiento y las zonas de reserva para carga y descarga se han trasladado al lado de los números impares, y se ha generado una nueva área de aparcamiento específica para motos, bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), ordenando el espacio público de manera mucho más eficiente.

Uno de los retos de la intervención era la introducción de naturaleza en un viario de dimensiones y accesos complicados que impedían la plantación de arbolado de gran porte. Para solucionarlo, el ayuntamiento ha incorporado diversos parterres a lo largo de la calle, dotados de arbustos y plantas vivaces que aportan calidad ambiental al entorno, rompiendo con la anterior dureza del hormigón.

La transformación ha ido mucho más allá de lo visible. En el subsuelo, los trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria, Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, han permitido renovar íntegramente toda la red de saneamiento, modernizando unas infraestructuras que habían quedado obsoletas, así como las canalizaciones de los servicios públicos.

Luces led

En materia de eficiencia energética y confort lumínico, el ayuntamiento ha eliminado las antiguas farolas ancladas a las fachadas de los edificios. En su lugar, se han instalado nuevas columnas de iluminación con tecnología LED en las aceras. Este sistema no solo reduce el consumo energético, sino que está diseñado para dirigir el haz de luz hacia la vía pública, evitando así la luz intrusa y las molestias en los domicilios de los vecinos.

Finalmente, la intervención ha aprovechado para solucionar la intersección con la calle Florentino Ballesteros. En este punto se han ejecutado nuevas orejetas que amplían el espacio peatonal, reducen la distancia de cruce para los viandantes y mejoran la visibilidad de los conductores, garantizando la máxima accesibilidad y seguridad.

Noticias relacionadas

"En definitiva", ha concluido la alcaldesa Natalia Chueca, "esta calle Utrillas que hoy ponemos en servicio es el fiel reflejo del modelo de ciudad que estamos construyendo: una Zaragoza viva, renovada, eficiente y, por encima de todo, pensada para cuidar de sus vecinos".