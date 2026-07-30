Nuevo intento para salvar el Portillo de la piqueta: un recurso vecinal documenta su relevancia en la historia reciente de Zaragoza

La reforma del entorno del Portillo contempla la destrucción de algunos de los edificios históricos de la zona. Atendiendo a su especial relevancia histórica, la asociación vecinal Joaquín Costa del barrio de el Carmen ha presentado ante la consejería de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón un recurso de alzada frente a la resolución de la dirección general de Patrimonio Cultural por la que se desestima la solicitud de protección patrimonial de la antigua estación de tren del Portillo de la capital aragonesa.

El recurso se fundamenta en un amplio expediente elaborado durante los últimos meses, que reúne documentación histórica, arquitectónica, urbanística y jurídica, así como una cronología visual que permite comprender la evolución de este edificio ferroviario y su relevancia en la historia reciente de Zaragoza. La asociación vecinal entiende que la protección del patrimonio cultural requiere una participación efectiva de la ciudadanía, de hecho, indican que la propia constitución española encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que esa participación sea real y efectiva y les atribuye el deber de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico.

En esa misma línea, citan que el preámbulo de la ley del patrimonio cultural aragonés reconoce que los poderes públicos están obligados a proteger la integridad del patrimonio cultural y a promover cuantas acciones sean necesarias para su conservación y difusión, al tiempo que reconoce a la ciudadanía derechos y deberes para su defensa y protección, impulsando la participación ciudadana y la corresponsabilización de los agentes sociales y económicos.

Con ese compromiso, la asociación avanza que pondrá progresivamente a disposición del público, a través de su página web, toda la documentación presentada ante la administración, para que cualquier persona pueda conocer los argumentos del expediente, consultar la documentación y las fuentes utilizadas y "formarse libremente su propia opinión" sobe el valor patrimonial del enclave.

La entidad defiende que antigua estación del Portillo constituye" un elemento singular del patrimonio arquitectónico y ferroviario" de Zaragoza, que además llegó a recibir el premio Ricardo Magdalena en los años 70 del siglo pasado. "Su historia, su valor urbano, su reconocimiento profesional y las posibilidades de reutilización para fines públicos justifican, a juicio de la asociación, que su protección sea objeto de una valoración completa y suficientemente motivada", detallan ante el riesgo de desaparición.

Asimismo, la asociación manifiesta su preocupación por el estado de protección de la obra artística de Andrés Galdeano existente en la estación. La resolución de 24 de junio de 2026 indicaba que se habían solicitado medidas para garantizar su conservación. "Transcurrido más de un mes desde dicha resolución, las medidas visibles parecen todavía parciales mientras continúan los trabajos en el entorno", dicen. Recuerdan además que numerosos vecinos han trasladado durante este tiempo su preocupación por esta cuestión, "confiando en que las actuaciones de conservación se completen a la mayor brevedad".

Ricardo Magdalena

Con ese convencimiento, destacan que la entidad continuará trabajando para que la antigua estación "pueda ser valorada con el rigor histórico, arquitectónico y jurídico que merece, aportando conocimiento, documentación y propuestas al servicio del interés general".

El derribo de la estación en el plan de reurbanización del Portillo no está previsto en el corto plazo. El diseño de las obras contempla la necesidad de que la antigua estación conviva con los trabajos y con la parcela, ya que dentro sigue funcionando el centro de control de tráfico. Será entre 2028 y 2029, con el parque ya esté terminado y las obras de reurbanización acabadas, cuando se proceda al traslado de estas dependencias a la estación Delicias y ya entonces se procederá a la demolición del Portillo.