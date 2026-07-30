Los impuestos y la Zona de Bajas Emisiones vuelven a tensar la relación entre Natalia Chueca y Vox: "El acuerdo está lejos"

Las relaciones entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza siempre han estado marcadas por un vaivén d . La ultraderecha siempre ha mostrado desconfianza, gasta cuando han estado ahí para apoyar a los populares en los momentos más decisivos (esto es, casi siempre). Y este jueves ha sido la alcaldesa quien ha desencadenado un nuevo desencuentro con quienes han sido sus socios durante todo el presente mandato debido a las ordenanzas fiscales, si bien, según ha podido saber este diario, ese malestar podría extenderse también a la negociación para modificar la zona de bajas emisiones, una exigencia de los de Abascal para aprobar los presupuestos municipales de este 2026.

Todo comenzó el miércoles cuando la concejala de Hacienda, Blanca Solans, anunció la aprobación por parte del Gobierno municipal del PP del proyecto de ordenanzas fiscales, que son el conjunto de normas que regulan los impuestos y las tasas en los municipios. Según ha podido saber este diario, este proyecto se había trasladado a Vox, pero en ningún caso se había negociado ni pactado, siendo que los populares necesitan un voto además del de sus 15 concejales para poder dar el visto bueno a sus iniciativas.

Solans anunció que mantenía congelados los principales impuestos de la ciudad (IBI, ICIO, IAE y Plusvalía) y que iba a actualizar (subir) las tasas de recogida y tratamiento de residuos y la de abastecimiento de agua conforma a la subida del IPC, esto es, un 2,5%. A este avance respondió en una rueda de prensa posterior la portavoz de Vox, Eva Torres, que no se mostró demasiado disconforme pero sí realizó una petición: reducir el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para reducir los costes a las constructoras con el objetivo de acelerar la edificación de viviendas en la ciudad. Una solicitud que a priori parecía inocua y poco polémica pero que, según las palabras de la alcaldesa este jueves, parece no haber sentado bien al PP.

Proposición normativa

Vox va a presentar esa solicitud para rebajar el ICIO mediante una proposición normativa, el único instrumento que tiene a su alcance para solicitar la rebaja de impuestos ya que, durante el proceso de aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales solo se pueden plantear cambios y enmiendas en los impuestos y tasas 'abiertos' por el Gobierno, es decir, aquellos que el PP haya planteado modificar primero. Y esa herramienta, con su propuesta incluida, parece no haber gustado a la alcaldesa, que este miércoles ha dicho ante los medios de comunicación que parece que Vox prefiere "estar más en la discrepancia que en el trabajar por los zaragozanos de forma conjunta y de forma leal", al tiempo que aseguró que conocían "perfectamente el detalle" del proyecto de las ordenanzas fiscales de 2027.

Según fuentes consultadas ese conocer "al detalle" no había pasado de una mera comunicación de los movimientos en materia fiscal prevista por el Gobierno del PP, pero "en ningún caso" se había alcanzado ningún tipo de acuerdo. Otra cosa es que Chueca haya preferido presentar las ordenanzas antes del parón estival a pesar de no haberlas pactado todavía.

Zona de Bajas Emisiones

Lo mismo querrían haber hecho los populares con la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. El PP quería haberla aprobado en la reunión de este pasado miércoles para aprovechar el bajón informativo del verano y evitar posibles revuelos y las críticas de una oposición de vacaciones. "Hemos estado hablando de la ordenanza de ZBE, que era uno de los acuerdos que teníamos y ahora parece que tampoco les gusta, después de todo el trabajo que hemos hecho", ha lamentado Chueca. Pero es que según explica la ultraderecha, no es que se haya roto el acuerdo, es que todavía no se había alcanzado.

Y es que según explican fuentes del grupo municipal de Vox en Zaragoza, a pesar de que es cierto que en las últimas semanas han trabajado mucho en la negociación de esa ordenanza, "el acuerdo todavía está lejos". "A nosotros nos hubiera encantado haberla aprobado ya hace dos meses, pero es que la negociación todavía no está cerrada. El acuerdo está lejos. No hemos resuelto todavía cómo articular la restricciones para minimizar la incidencia de la ZBE en la ciudadanía. La ordenza se presentará cuando estemos de acuerdo en todo. En eso consisten los pactos", apuntan desde Vox, que temen que el PP les acuse de deslealtad antes de tiempo para tener una excusa y poder apoyarse en la concejala no adscrita, Marisa Gaspar, habiéndose ganado primero el favor de la opinión pública cargando contra los de Abascal. "Es lo mismo que hicieron con los presupuestos", apuntan. "Nos acusaron de romper un pacto cuando no estaba cerrado", insisten, si bien la salida del antiguo portavoz de la formación en Zaragoza, Julio Calvo, hizo evidente también las discrepancias dentro del grupo municipal y las presiones que hubo desde Madrid para plantar al PP de Chueca.

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Esa futura ordenanza de la ZBE modificará la que está en vigor y eliminará el régimen de sanciones para dejarla, en la práctica, sin efecto. Lo que quieren los de Vox y pedía el PP para cumplir con la normativa era ligar las multas a episodios de alta contaminación. Todos parecían de acuerdo, pero parece que todavía tardará.