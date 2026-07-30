El Parque de Atracciones de Zaragoza cambia de manos 50 años después: el grupo argentino Fenix asume la gestión la semana que viene

El Parque de Atracciones de Zaragoza cambiará de gestor la semana que viene más de 50 años después de que la empresa del zaragozano Jesús Morte lo pusiese en marcha, allá por 1974. Este pasado miércoles se celebró una reunión entre técnicos municipales y responsables del grupo argentino Fenix Entertainment para limar algunos detalles sobre el acta de entrega, con la previsión de perfilarla definitivamente este mismo jueves y poder cerrar una fecha, previsiblemente a principios de la próxima semana, para que los nuevos inversores se hagan cargo del complejo desde agosto.

La nueva empresa concesionaria para los próximos 50 años será, por tanto, la misma que ganó el concurso, Moncayo Leisure, que en principio iba a estar participada al 80% por Fenix y al 20% por PAZ, la empresa de Morte. Pero la delicada situación de esta última, que ya está oficialmente en liquidación desde el pasado 23 de julio, provocó que Moncayo renunciase a tomar las riendas en febrero y marzo y pospusiese su aterrizaje en el histórico complejo de ocio hasta resolver las discrepancias lógicas que salieron tras el proceso, tras el cual Fenix se quedará con el 100% de las acciones.

En cualquier caso, el Parque de Atracciones no reabrirá de forma inmediata. Moncayo Leisure -es decir, el grupo Fenix- tendrá las llaves ya la próxima semana y aprovechará los meses de agosto y septiembre para poner a punto el recinto, muy deteriorado y cerrado al público desde el pasado 6 de junio. La intención es reabrir para las Fiestas del Pilar, especialmente para poder celebrar la OktoberFest, en un evento altamente rentable económicamente que se compatibilizará con dos meses, octubre y noviembre, con aproximadamente el 50% de las atracciones operativas. Hasta entonces, se va a crear una comisión de seguimiento entre el ayuntamiento y Fenix para ir de la mano en todos los pasos.

El proceso judicial

En estos momentos hay dos procesos paralelos. Por un lado, el judicial. El administrador concursal de las empresas de Morte, Alfredo Sánchez Rubio (del despacho Brexia Legal), y Fenix ya han llegado a un acuerdo por el cual el grupo argentino comprará todos los activos de Morte en el parque (atracciones, mobiliario...) y subrogará a la plantilla, a excepción de los principales directivos.

Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen reciente. / Pablo Ibáñez

El montante total de la operación se ha cerrado, como ya adelantó este diario la pasada semana, en 1,4 millones de euros. Finalmente, la adquisición de las atracciones y del 20% de las acciones de Morte en Moncayo Leisure supondrá 700.000 euros al contado y la subrogación de los trabajadores se valorará, tras los últimos ajustes (por la salida de los directivos), en 400.000.

Cifras a las que se suma una inversión de entre 300.000 y 350.000 euros que deberán acometer los inversores argentinos para poner a punto el complejo y poder reabrir en otoño. Los empleados seguirán en erte hasta entonces, cuando se reincorporarán los fijos y parte de los fijos discontinuos. El resto se sumarán al proyecto la próxima temporada, que empezará en marzo de 2027 y convivirá con las obras de reforma, en la que Fenix invertirá 15 millones a partir de diciembre.

Entrada al Parque de Atracciones de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Este acuerdo fue trasladado este pasado miércoles al juzgado, que debe hacérselo llegar a todos los acreedores de Morte, que le reclaman más de 8 millones. Con todo, los ingresos que obtendrá PAZ tan solo permitirán sufragar una pequeña parte de esas deudas, algo habitual en la inmensa mayoría de los concursos de acreedores. En cambio, los plazos judiciales son los que son y, al ser agosto inhábil, la rúbrica definitiva todavía podría tardar algunas semanas.

Nuevo gestor

Y luego está la segunda parte, que es la concesión del complejo. Es decir, que el ayuntamiento dé el visto bueno al cambio de la empresa gestora, puesto que las instalaciones son municipales. Para ello no hace falta, pese a que sería lo ideal, que todos los flecos jurídicos se hayan solventado.

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Es por ese motivo que la premisa con la que todos trabajan a ciencia cierta es la de que en los próximos días, salvo un giro que nadie espera en los acontecimientos, se firmará una orden por la cual se cancelará la continuidad forzosa que el consistorio aprobó en marzo para que PAZ pudiese dar servicio a las comuniones que tenía contratadas de antemano, y que finalizaron el 6 de junio, e inmediatamente después se firmará la entrega de las instalaciones municipales a Moncayo Leisure, con Fenix Entertainment como único socio. Medio siglo después, el Parque de Atracciones de Zaragoza cambia de manos.