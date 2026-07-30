La reforma que transformará la plaza del Pilar, un paso más cerca

La plaza del Pilar estará en obras antes de la próxima primavera. Ese es el objetivo del Gobierno municipal que dirige Natalia Chueca, que ha previsto una reforma del que es, sin duda, el entorno más simbólico de la capital aragonesa, el salón de la ciudad. Esa intervención, contra la que se ha mostrado el arquitecto que diseñó originalmente el aspecto actual de la plaza en 1990, Ricardo Usón, plantea la reforma de las dos fuentes principales y la inclusión de nuevos elementos vegetales que ayuden a reverdecer la plaza. En este sentido, el equipo del PP ha dado un nuevo paso justo antes de irse de vacaciones para asegurarse que las máquinas entren según el calendario previsto.

Así, el Gobierno municipal ha aprobado en su última reunión de esta semana antes del parón estival dos expedientes relativos a la reforma de la plaza del Pilar. El primero de ellos es el más relevante puesto que supone iniciar el proceso de contratación para adjudicar a una empresa las obras que transformarán la fuente de la Hispanidad y la ejecución de la "naturalización de las pérgolas y los alcorques de la plaza". El segundo es la aprobación del proyecto para la renovación de la Fuente de Goya, una intervención algo más compleja y que todavía, por tanto, no se licitará.

Por partes. El primero de los expedientes aprobados supone iniciar el proceso de licitación para adjudicar los dos lotes del contrato que transformará gran parte de la plaza. El primer lote, con un precio máximo estimado de 498.760,97 euros, incluye la "reforma del vaso de la Patagonia de la Fuente de la Hispanidad", una intervención que va a consistir en el rellenado del hoyo que antaño contenía agua y que era, por tanto, una continuación de la cascada que conforma el litoral del límite norte de Sudamérica.

La Fuente de Goya será uno de los elementos que más se transformarán. / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Así, la reforma transformará el actual vaso que representa el perfil del sur del continente en una fuente lúdica transitable y sin profundidad, integrada en el pavimento y dotada con 24 surtidores dinámicos con iluminación y programación automatizada. “Vamos a evitar que haya personas que se caigan al vaso, como ha ocurrido en alguna ocasión, especialmente personas invidentes”, explicó la alcaldesa, Natalia Chueca, el pasado mes de mayo, cuando se anunció este proyecto. Según anunció el Gobierno municipal, el objetivo es que la reforma de esta parte se inicie después de la Navidad para no perjudicar el montaje de las instalaciones navideñas.

El segundo lote del contrato que ya va a licitarse es el que servirá para reverdecer la plaza y tiene un valor máximo estimado de 398.302,97 euros. Según explicó la regidora, se van a plantar nuevos árboles, se actuará en los 79 ya existentes, en los que se incluirá nuevas plantas que los y se crearán cubiertas vegetales sobre las pérgolas. El objetivo, explicó el Gobierno municipal en la presentación del proyecto, es reducir el efecto isla de calor y conseguir, en la medida de lo posible, refrescar mínimamente el ambiente con nuevas sombras.

Fiestas del Pilar

Por último, el proyecto que no se va a licitar todavía pero cuyo diseño ya se ha aprobado es el de la reforma de la Fuente de Goya, que lleva años sin poder rellenarse debido a las fugas de agua. Con una inversión de 564.033 euros, el objetivo es que las obras puedan comenzar después de las Fiestas del Pilar.

Noticias relacionadas

El proyecto reducirá el tamaño actual de la fuente para ganar espacio peatonal y mejorar la circulación en una de las zonas con mayor tránsito de visitantes, además de solucionar problemas de filtraciones de agua en el aparcamiento subterráneo.También se eliminarán barreras arquitectónicas y se mejorará la accesibilidad al conjunto escultórico realizado por Federico Marés, además de renovar las instalaciones hidráulicas, de iluminación y recirculación del agua.