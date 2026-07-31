Adiós definitivo a Marco Aldany en Zaragoza: cierra su centro formativo

Las peluquerías están de moda. Aunque siempre ha habido interés por cortarse el pelo y arreglárselo, en los últimos años numerosos locales con esta idea algo modernizada, las llamadas barber shops, han subido la persiana. Sin embargo, no todo es bonito. Marco Aldany, una de las cadenas de peluquerías y salones de belleza más populares en España, ha dado su adiós definitivo a Zaragoza.

Esta empresa nació en 1997 de la mano de tres hermanos de Madrid. Su llegada fue novedosa, ya que apostaban por un servicio de peluquería distinto a lo acostumbrado, pusieron las peluquerías a pie de calle, dándoles visibilidad e imitando la cercanía de los restaurantes. Esta propuesta les trajo éxito llegando a tener más de 400 establecimientos en España bajo su nombre, ya fueran tiendas propias o franquicias.

Además, ofrecía horarios amplios desde pronto por la mañana hasta por la noche, precios económicos e, incluso, crearon formaciones profesionales para convertirse en peluquero.

Marco Aldany en Zaragoza

En Zaragoza llegó a haber al menos cinco salones de belleza de esta marca de manera simultánea. A lo largo de los años fueron abriendo y cerrando algunos por lo que es difícil tener una cifra total. Sin embargo, se ha hecho oficial el cierre administrativo de su formación profesional en la ciudad.

La Consejería de Educación lo ha hecho oficial en el BOE de Aragón. En él extingue la autorización del Centro Privado de Formación Profesional Específica "Marco Aldany, Taller de Peluqueros". Esta escuela se encontraba en el número 11 de la vía Pignatelli junto al canal Imperial.

El taller de Marco Aldany en via Ramón Pignatelli, 11. / google maps

No quedan peluquerías de esta marca

Aunque el cese llegue ahora, el centro llevaba cerrado un tiempo sin llevar a cabo su actividad. Esto supone el adiós definitivo a la marca en Zaragoza, puesto que tampoco quedan peluquerías de Marco Aldany en la ciudad. Al menos, en su página web no aparece ninguna. Aun así, existen dos peluquerías con su nombre. Una en camino de las torres número 13 y otra en los números 97-99 de paseo María Agustín. Estas son franquicias independientes y no tiendas propias.

En 2020 fue el gran varapalo para las peluquerías franquiciadas de Marco Aldany. Con la crisis de la pandemia se quedaron sin trabajo 85 trabajadores y cerró la empresa que franquiciaba los establecimientos bajo esta marca (Pasionhair).

Una de las antiguas peluquerías de Marco Aldany / El periódico de Aragón

En el sitio oficial de la marca, aparecen reconocidos 40 establecimientos de Marco Aldany. La mayoría en Madrid y sus alrededores (31). Los otros 9 los completan 4 negocios en Barcelona, 1 en Mallorca y otros en Marbella, Puerto Banús y Algeciras.