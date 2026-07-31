Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
Uno de los establecimientos de esta histórica zapatería zaragozana cierra sus puertas
Un nuevo cierre llega a Zaragoza. Esta vez una zapatería zaragozana tiene que bajar la persiana de uno de sus establecimientos en el centro de la ciudad. Se trata de la marca Calzados Silvio y su tienda de la avenida Tenor Fleta en la esquina con camino de las Torres ha sido la desafortunada.
El local que se encontraba en liquidación total afronta su último día abierto con las pocas existencias de zapatos que les quedan. De hecho, en el escaparate apenas solo quedan muestra en un lado de la cristalera y a lo largo de esta los carteles de liquidación por cierre son más numerosos.
Escenario propio de una tienda a punto de cerrar
En su interior la situación es similar. Apenas unas sillas, un mostrador y las pocas unidades de diferentes tipos de zapatos que se muestran en el escaparate. Escenario propio de un negocio a punto de cerrar. Al parecer entre otras razones el cierre se debe al aumento de la venta online y la subida de los precios de alquiler, lo que ha hecho inviable mantener este establecimiento abierto.
La historia de Calzados Silvio
Calzados Silvio es una de las marcas zaragozanas con más historia de la ciudad. Su actividad empezó en 1938 con Silvio Fernández Moreno que se dedicó a la fabricación artesanal de calzado ortopédico y calzado a la medida con hormas adaptadas y moldes de escayola. Además, a la vez que fabricaba plantillas ortopédicas con los materiales de la época y férulas para la rehabilitación, primordialmente de los pies.
Durante años, esta cadena consiguió abrir numerosas tiendas en la ciudad, llegando a tener 6 negocios activos simultáneamente. Algunos de ellos estaban en la calle Don Jaime o también en la calle Juan Pablo Bonet a la altura del cruce con la calle carrera del sábado.
Ahora, tras el cierre del establecimiento en Tenor Fleta, seguirán atendiendo a sus clientes en sus otras dos tiendas. La ubicada en la calle Espartero (sufriendo las obras de la plaza San Miguel y del coso) y la que se encuentra en la calle Mariano Royo, donde enfrente también está su ortopedia.
- Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
- Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
- El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
- Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
- Una obra con dos caras en el corazón de Zaragoza: del parque que une dos históricos barrios al ahorro del tráfico para el centro
- Educación fija nuevas reglas para las excursiones y viajes escolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: estas son todas las claves
- Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
- Comienza la cuarta ola de calor: cuándo será el pico en Zaragoza y cuáles son las zonas de Aragón con mayor riesgo para la salud