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Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura

Uno de los establecimientos de esta histórica zapatería zaragozana cierra sus puertas

La tienda de Silvio que cierra

La tienda de Silvio que cierra / El Periódico de Aragón

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Jorge Andreu

Zaragoza

Un nuevo cierre llega a Zaragoza. Esta vez una zapatería zaragozana tiene que bajar la persiana de uno de sus establecimientos en el centro de la ciudad. Se trata de la marca Calzados Silvio y su tienda de la avenida Tenor Fleta en la esquina con camino de las Torres ha sido la desafortunada.

El local que se encontraba en liquidación total afronta su último día abierto con las pocas existencias de zapatos que les quedan. De hecho, en el escaparate apenas solo quedan muestra en un lado de la cristalera y a lo largo de esta los carteles de liquidación por cierre son más numerosos.

Escenario propio de una tienda a punto de cerrar

En su interior la situación es similar. Apenas unas sillas, un mostrador y las pocas unidades de diferentes tipos de zapatos que se muestran en el escaparate. Escenario propio de un negocio a punto de cerrar. Al parecer entre otras razones el cierre se debe al aumento de la venta online y la subida de los precios de alquiler, lo que ha hecho inviable mantener este establecimiento abierto.

La tienda de Silvio que cierra

La tienda de Silvio que cierra / El Periódico de Aragón

La historia de Calzados Silvio

Calzados Silvio es una de las marcas zaragozanas con más historia de la ciudad. Su actividad empezó en 1938 con Silvio Fernández Moreno que se dedicó a la fabricación artesanal de calzado ortopédico y calzado a la medida con hormas adaptadas y moldes de escayola. Además, a la vez que fabricaba plantillas ortopédicas con los materiales de la época y férulas para la rehabilitación, primordialmente de los pies.

Durante años, esta cadena consiguió abrir numerosas tiendas en la ciudad, llegando a tener 6 negocios activos simultáneamente. Algunos de ellos estaban en la calle Don Jaime o también en la calle Juan Pablo Bonet a la altura del cruce con la calle carrera del sábado.

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Ahora, tras el cierre del establecimiento en Tenor Fleta, seguirán atendiendo a sus clientes en sus otras dos tiendas. La ubicada en la calle Espartero (sufriendo las obras de la plaza San Miguel y del coso) y la que se encuentra en la calle Mariano Royo, donde enfrente también está su ortopedia.

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