Ajolotes, gallipatos y ranas pirenaicas: así es la nueva exposición del Acuario de Zaragoza

¿Sabías que el ajolote es uno de los poco anfibios capaces de regenerar partes de su cuerpo? Este pequeño animal es único en su especie, ya que puede mantener rasgos de larva durante toda su vida, llegando a estar relacionado incluso con mitos aztecas.

Y, aunque no es uno de los anfibios a los que más acostumbrados estamos de ver en peceras y acuarios, hoy podemos conocer sus secretos en el Acuario de Zaragoza. El centro ha inaugurado este viernes una nueva instalación dedicada a la divulgación y conservación de los anfibios, una exposición que convierte al ajolote en el principal reclamo para acercar al público la importancia de proteger uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta.

La muestra, impulsada por el nuevo operador del acuario, el grupo Global Omnium, utiliza al ajolote, un anfibio mexicano conocido por su capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del sistema nervioso, como especie embajadora de un recorrido que también pone en valor la fauna autóctona y los programas de conservación desarrollados por el centro.

Pero el ajolote tiene más compañía, la instalación alberga ejemplares de gallipato, el anfibio con cola de mayor tamaño de la península ibérica. También cuenta con ejemplares de la rana pirenaica y del tritón pirenaico, dos especies ligadas al pirineo aragonés cuya supervivencia depende de la conservación de sus hábitats naturales.

El Acuario de Zaragoza inaugura una nueva instalación con el ajolote como protagonista. / Josema Molina

Para la directora de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla, Susana Montero, la exposición utiliza al ajolote como "puerta de entrada para despertar el interés de los visitantes" y conducirlos hasta los proyectos de conservación desarrollados por el Acuario de Zaragoza con especies autóctonas.

Por su parte, el director técnico del Acuario de Zaragoza, Javier González, ha explicado que esta exposición representa "un esbozo" de la nueva etapa del centro y ha señalado que el objetivo es consolidarlo como "un referente turístico, un referente de investigación y de educación".

Asimismo, González ha destacado además que la incorporación del grupo gestor, que también administra el Oceanogràfic de València y el Acuario de Sevilla, permitirá compartir conocimientos, equipos técnicos y proyectos de conservación entre los tres centros. Como ejemplo, ha citado la reciente intervención veterinaria realizada a una iguana de Zaragoza en las instalaciones del acuario valenciano gracias a la colaboración entre ambos equipos.

El Acuario de Zaragoza inaugura una nueva instalación con el ajolote como protagonista. / Josema Molina

Por su parte, el director financiero corporativo de Global Omnium, Agustín Melchor, ha señalado que el Acuario de Zaragoza cuenta con un "enorme potencial" y ha defendido la necesidad de acometer nuevas inversiones y contar con el apoyo institucional para situarlo entre los grandes referentes nacionales.

Según ha indicado, la inauguración de esta instalación constituye el primer paso de un proceso de renovación de contenidos y experiencias que busca reforzar el papel del acuario como espacio de divulgación científica y atraer tanto a visitantes aragoneses como a turistas nacionales e internacionales.

El Acuario de Zaragoza inaugura una nueva instalación con el ajolote como protagonista. / Josema Molina

La campaña de divulgación sobre los anfibios se prolongará durante los próximos meses con nuevas acciones para acercar al público la importancia de conservar estos animales y sensibilizar sobre la protección de los ecosistemas de agua dulce, que representan apenas el 0,03 % del agua existente en el planeta.