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Arcosur lanza un nuevo concurso para habilitar suelo para más de 1.200 viviendas: la inversión será de 7,1 millones de euros

Las obras comenzarán a finales de 2026 o principios de 2027 y tendrán un plazo de ejecución de 15 meses

Parcelas que se van a urbanizar próximamente en Arcosur para 812 viviendas, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos.

Parcelas que se van a urbanizar próximamente en Arcosur para 812 viviendas, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

El joven barrio zaragozano de Arcosur sigue creciendo. Esta vez, desde la parte consolidada hacia el norte, gracias a la habilitación de una serie de parcelas que permitirán la construcción de 812 viviendas libres entre la avenida Patio de los Naranjos y el futuro parque central (en la zona de los lagos), delimitadas en los flancos por el nuevo vial de conexión con Montecanal junto al golf, ahora en obras, y concluye en la calle Lonja de la Seda, que se ampliará varios metros. El presupuesto para estas obras es de 7,14 millones de euros, IVA incluido, ya que incluyen también otras actuaciones que financia y ejecuta la junta de compensación del barrio.

Entre ellas, se urbanizará la parcela S9, que está destinada a equipamientos pero en la que el Gobierno de Aragón ya ha anunciado que construirá 400 pisos de alquiler público. Una decisión controvertida, como ha sucedido en otros solares en los que el Ejecutivo autonómico ha hecho el mismo planteamiento. Los vecinos, de hecho, han llenado de lazos el vallado del solar en los últimos días para mostrar su rechazo a esta decisión que, por el momento, parece irreversible.

Pero no solo se habilitarán varias parcelas residenciales, que también contemplan otras dos más al sur, entre las avenidas El Torico y Los Cañones de Zaragoza, muy cerca de la nueva escuela infantil municipal y del futuro centro de salud del barrio. Estas obras, que cuentan con un plazo de 15 meses y que empezarán a finales de 2026 o principios de 2027, también pondrán a disposición de los promotores dos suelos para equipamientos (uno permitiría ampliar el CPI Arcosur) y otras pastillas de uso terciario que suman más de 6.000 metros cuadrados.

Parcelas para viviendas en venta en Arcosur, con grúas y pisos ya construidos de fondo.

Parcelas para viviendas en venta en Arcosur, con grúas y pisos ya construidos de fondo. / Jaime Galindo

Del mismo modo, el barrio se acercará al parque central con una de las nuevas calles que lo delimitará, denominada como Peine del Viento, aunque la actuación más importante la absorberá una de las avenidas principales de Arcosur, la 21 de junio de 2009, que crecerá de los tres carriles actuales (dos de bajada desde Rosales del Canal y uno de subida) a seis, con tres carriles por sentido, respectivamente, hasta la rotonda central, donde confluirá con la avenida Casablanca cuando esta se prolongue.

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En cuanto a su límite norte, estas parcelas colindarán directamente con la primera parte que se urbanizará del futuro parque central, con algo más de 23 hectáreas y una inversión prevista de 2,3 millones de euros que partirá desde los campos de golf.

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