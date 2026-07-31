Patrimonio
El Ayuntamiento de Zaragoza realiza trabajos de mantenimiento en un icónico monumento del centro de la ciudad
La intervención ha permitido limpiar la escultura y eliminar la suciedad acumulada principalmente por excrementos de aves, polvo y los efectos del tráfico
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Unidad de Patrimonio Cultural, está realizando trabajos de mantenimiento en el monumento dedicado a Basilio Paraíso, situado en la isleta central de la plaza que lleva su nombre.
La limpieza ha comenzado este viernes y se prolongará hasta mañana. La actuación ha consistido en la eliminación, mediante cepillado, del polvo y la suciedad acumulados en la superficie y los intersticios de la pieza, procedentes principalmente de excrementos de aves, depósitos de polvo, los efectos del intenso tráfico y el propio paso del tiempo.
La escultura, obra de Florencio de Pedro Herrera, está formada por un busto de bronce de Basilio Paraíso sobre un pedestal del mismo material, rematado con una pieza de vidrio que homenajea a La Veneciana, la fábrica de espejos que fundó en la década de 1870. La obra fue donada al Ayuntamiento en 2009 por la Fundación Basilio Paraíso. Recientemente, el monumento se desplazó unos metros dentro de la misma isleta para incorporar la nueva escultura-reloj solar 'Basilio Paraíso–Conciencia Global' que forma ya parte de la Ruta de Relojes Solares de la ciudad.
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