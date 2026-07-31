El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones

La expansión urbanística que está experimentando Zaragoza alcanza también a sus barrios rurales. El Gobierno municipal del PP acaba de aprobar, tras más de 12 años de idas y venidas, el proyecto definitivo para urbanizar dos enormes bolsas de suelo que suman casi 24 hectáreas en Montañana, al noreste de la ciudad, donde hay capacidad para construir 1.216 viviendas de varias tipologías. La previsión es que las obras comiencen a finales de 2027 y tengan un coste de 23,7 millones de euros (IVA incluido), que será asumido por la junta de compensación, es decir, por los promotores, encabezados por la inmobiliaria gallega Avante Espacia.

Los trabajos se dividirán en dos fases, con un plazo de ejecución de 18 meses para cada una de ellas. Por tanto, si los pasos a partir de ahora se van cumpliendo como se espera, las parcelas para albergar esos más de 1.200 pisos podrían estar habilitadas para comienzos de la próxima década, a partir de 2030. De ellos, a falta de definir los detalles finales, 730 serán libres (unas 120 unifamiliares y el resto en bloques de pisos) y 486 de protección oficial.

Cifras muy significativas, teniendo en cuenta que en Montañana residen actualmente más de 3.000 vecinos y que, con estas promociones, podría doblar su censo en la próxima década. La alcaldesa del barrio rural, Mariví Berrueta, asegura que se trata de una noticia "muy esperada". "Necesitamos vivienda para que nuestros jóvenes puedan quedarse a vivir en el barrio", añade, aunque matiza que el desarrollo será "poco a poco".

Fases

En ese sentido, una vez se notifique el acuerdo del Gobierno municipal a los promotores, estos tendrán un año para comenzar las obras, aunque antes deben obtener una serie de permisos del Estado y la DGA por sus afecciones a la A-23 y a la A-123, respectivamente; de la CHE, por su proximidad al río Gállego; así como de las comunidades de regantes afectadas y de las compañías suministradoras de la red eléctrica, el gas, las telecomunicaciones y otros servicios públicos.

Zaragoza desbloquea dos bolsas de suelo para construir más de 1.200 viviendas en Montañana. / Josema Molina

Primero se abordará la fase 1 (área MN/1), situada más al norte, al este de la avenida Montañana en una zona que ahora está cubierta de campos agrícolas. El presupuesto para esta primera parte del proyecto se estima en 13,2 millones de euros, ya que, además de habilitar las parcelas, incluye todas las acometidas para dar servicio a ambas bolsas de suelo (tanque de tormentas, depósito de agua potable, conexiones a la red, un nuevo vial que conecte la A-123 con la A-23 por el camino de Paniporta, etc.).

En este primer sector están previstas, principalmente, las VPO y varios bloques de pisos de vivienda libre, así como la habilitación de solares para equipamientos y zonas verdes. La segunda fase (sector MN/2) tendrá un presupuesto algo menor, de 10,5 millones de euros, y en ella están contemplados el resto de pisos libres, incluyendo los chalés. Esta parte se ubica bajo la zona consolidada de Montañana, la cual se acercará aún más a Santa Isabel.

Bloqueo histórico

Mientras, las promotoras esperan la notificación oficial de la aprobación definitiva del proyecto para comenzar a sondear el mercado y terminar de definir todos los detalles, la tipología y el número de viviendas exacto que vayan a ofertar, etc. Asimismo, trabajarán para sacar en los próximos meses la licitación para adjudicar las obras, con ese presupuesto de 23,7 millones de euros.

Y es que estos suelos llevaban bloqueados más de 12 años. Fue en enero de 2014 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, con Juan Alberto Belloch como alcalde, aprobó el plan parcial de ambos sectores. Entonces se planificaron cuatro fases, pero el proyecto quedó en barbecho y no llegó a impulsarse hasta que entre 2018 y 2019 los servicios municipales dieron luz verde al proyecto de urbanización, que fue aprobado inicialmente por el consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, en junio de 2020.

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A principios de 2021, la junta de compensación solicitó un reajuste para que la urbanización pudiese ejecutarse en dos fases en lugar de en cuatro. En diciembre de 2023, ya con el nuevo faseado admitido por el área de Urbanismo, los promotores presentaron el texto refundido del proyecto de urbanización y, a finales del pasado 2025, se aportaron los proyectos ejecutivos eléctricos, con la conformidad de la compañía suministradora, que eran claves para la viabilidad del planeamiento.