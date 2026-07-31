CCOO reclama garantías laborales y de seguridad ante la reapertura en octubre del Parque de Atracciones de Zaragoza

Todo apunta a que el Parque de Atracciones de Zaragoza reabrirá sus puertas en octubre, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, aunque la fecha todavía depende de la resolución de distintos trámites judiciales y administrativos. Así lo ha señalado CCOO tras la reunión celebrada este viernes entre la Inspección de Trabajo, la administración concursal, la empresa y el comité de empresa, después de la cual han alertado desde el sindicato de que van "mantener la vigilancia" durante las próximas semanas para garantizar que la transición hacia la reapertura se realice "con total transparencia y garantizando los derechos laborales".

El encuentro ha coincidido con la finalización, este 31 de julio, del expediente de regulación temporal de empleo aplicado a la plantilla. La Inspección de Trabajo elaborará ahora un informe que será remitido a la Autoridad Laboral y, posteriormente, al Juzgado de lo Mercantil para poder iniciar otro procedimiento de ERTE que cubra a los trabajadores durante los meses de agosto y septiembre.

En paralelo, Fénix Entertainment, compañía que asumirá la gestión y explotación del recinto, ha presentado una oferta económica por el 20% del accionariado que todavía no controla, una la propuesta que ha sido considerada satisfactoria y permitiría a la firma alcanzar el 100% del capital, lo que desatasca todo la reapertura del parque después de meses de polémicas y líos con esta concesión, que será renovada.

Incógnitas en el proceso

El sindicato considera que estos avances constituyen un paso necesario para garantizar la continuidad de la actividad y del empleo, después de que la falta de solvencia de uno de los socios, Parque de Atracciones de Zaragoza S.A., desembocara en un concurso de acreedores. Los trabajadores también forman parte de la masa acreedora.

Pese a ello, CCOO mantiene varias incógnitas sobre el proceso. Una de sus principales reclamaciones es que las prestaciones de protección social se tramiten con rapidez tras la conclusión de este ERTE y el inicio del siguiente. También pide que los futuros llamamientos de personal tengan en cuenta a quienes hayan soportado un mayor perjuicio económico durante el periodo de suspensión.

La organización sindical muestra además su preocupación por el calendario previsto. El mes de agosto puede ralentizar los procedimientos administrativos y judiciales, mientras persiste la incertidumbre sobre la situación de la plantilla a partir del 30 de septiembre a pesar de los anuncios de poder abrir en octubre.

Estado del recinto

A estas cuestiones se suma el estado del recinto después de meses sin actividad. CCOO alerta de que el pinar y las zonas verdes no han recibido el mantenimiento adecuado, lo que podría generar una sobrecarga de trabajo y riesgos operativos asociados a las altas temperaturas. El sindicato exige igualmente que, antes de cualquier reapertura, se informe con transparencia sobre las revisiones técnicas, los certificados de seguridad y las inspecciones realizadas o pendientes. La antigüedad de algunas instalaciones hace necesario, sostienen fuentes de la representación de los trabajadores, comprobar que tanto las atracciones como el conjunto del recinto reúnen todas las garantías.

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“Estamos ante un paso necesario para salvar el empleo, pero no podemos ignorar la realidad del parque”, ha señalado la representación sindical, que sitúa como prioridades la protección social de la plantilla y la seguridad de trabajadores y visitantes.