Los dueños del Oceanogràfic de Valencia hablan por primera vez tras asumir la gestión del Acuario de Zaragoza

El Acuario de Zaragoza ha inaugurado hoy una nueva instalación dedicada a la divulgación y conservación de los anfibios, uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta. Esta nueva exposición supone la primera actuación impulsada por el nuevo operador del centro, grupo Global Omnium, y utiliza al ajolote como embajador para acercar al público el trabajo de conservación que desarrolla el centro con especies tan emblemáticas como la rana pirenaica.

El acto ha contado con la participación de representantes del grupo gestor del Acuario de Zaragoza, quienes han presentado las líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa del centro, así como del equipo técnico y educativo del acuario, encargado de dar a conocer la nueva exposición, la campaña de comunicación y la renovada propuesta educativa.

El director técnico del Acuario de Zaragoza, Javier González, ha explicado que esta exposición representa "un esbozo" del momento que está viviendo el centro y ha señalado que el objetivo es consolidarlo como "un referente turístico, un referente de investigación y de educación".

Asimismo, González ha destacado además que la incorporación del grupo gestor, que también administra el Oceanogràfic de València y el Acuario de Sevilla, permitirá compartir conocimientos, equipos técnicos y proyectos de conservación entre los tres centros. Como ejemplo, ha citado la reciente intervención veterinaria realizada a una iguana de Zaragoza en las instalaciones del acuario valenciano gracias a la colaboración entre ambos equipos.

Esta nueva instalación es el punto de partida de un proceso de renovación de contenidos con el que el Acuario de Zaragoza continuará reforzando su papel como referente en divulgación científica, educación ambiental y conservación de la biodiversidad, ofreciendo nuevas experiencias que acerquen el conocimiento y la protección de los ecosistemas fluviales al público.