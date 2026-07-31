La fiebre por los áticos en Zaragoza: 350.000 euros para empezar a vivir en las alturas

Los precios asustan y ya no es tan fácil encontrar una "ganga". Los áticos en Zaragoza están de moda y sus precios, por las nubes. La fiebre por estos selectos pisos ha cambiado la tradición y ahora prácticamente todas las promociones se construyen reservando espacio para unos "penthouse" más caros, pero con una gigantesca terraza, buenas vistas y mucha luz. Eso sí, por menos de 350.000 euros no hay ninguno que esté "decente".

Miralbueno, Parque Venecia, el entorno de la avenida de Cataluña, Rosales del Canal, la ribera o el barrio del AVE son las zonas más cotizadas, con obra nueva y viviendas 'premium' coronadas por particulares y lujosos áticos, muy demandados en la actualidad y con unos precios que difícilmente bajan de los 350.000 euros en el caso del más modesto.

"El confinamiento cambió la tendencia del mercado. Se empezó a valorar más el espacio del hogar y, sobre todo, la posibilidad de disponer de zonas al aire libre. Fue entonces cuando se incrementó la demanda de los chalets y de los áticos", explica el presidente del Colegio Oficial de API de Aragón y Soria, Fernando Baena, que estima que más del 90% de las nuevas promociones reservan la última planta para hacer un piso más lujoso y selecto, con tanta terraza como metros cuadrados tiene la vivienda.

La diferencia de precio es notable respecto a un piso de similares dimensiones en el mismo inmueble. "Se encarecen entre un 10% y un 20%", añade Baena, que admite que la "exclusividad y las vistas" tienen un precio. Curro Santacreu, experto analista del mercado inmobiliario aragonés y fundador y consejero delegado de Entreaticos, lo resume de la siguiente manera: "Un ático tiene más luz, más sol, menos vecinos, más vida y más estatus".

Esta agencia, hiperespecializada en la venta de áticos en Zaragoza, tarda de media dos meses en encontrar un propietario para los "penthouse" que pone a la venta. En 2020, cuando comenzó la fiebre por estos pisos, el plazo era el doble: cuatro meses. Según sus cálculos, en 2015 había a la venta una media de 400 pisos de estas características, de los cuales solo cinco eran de nueva construcción. En 2020, tras la crisis sanitaria, había 400 en venta y solo 50 eran a estrenar. Actualmente, hay en el mercado unos 200 áticos, de los que más de la mitad son de nueva construcción.

Viviendas en el paseo Independencia. / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

"Se nota que cada vez salen más al mercado y que, además, se venden rápido", explica Santacreu, que añade que la demanda se extiende tanto a la obra nueva como a la segunda mano. "Ahora se están poniendo a la venta, una vez reformados, los que en su día eran los pisos de los porteros, situados en la última planta", añade Baena, que destaca la importancia del aislamiento.

El piso del portero

"Las temperaturas son más extremas. En Zaragoza, o hace mucho calor o mucho frío. Por eso, la mayoría del parque inmobiliario de la ciudad no tiene áticos: antes no se podían aislar como hoy en día y en invierno hacía mucho frío y en verano, mucho calor. Por este motivo, hasta hace poco no se apostaba por utilizar la última planta como residencia. En algunos edificios se reservaba para los porteros", explica Baena, que asegura que hoy en día ese problema está resuelto en las viviendas de nueva construcción.

Según explica Santacreu, disponer de una gran terraza es un aliciente muy importante para la mayoría de los compradores, personas de renta media-alta, de entre 40 y 50 años y con hijos, que venden su vivienda para poder pagar la nueva adquisición. "No hay áticos decentes por menos de 350.000 euros", admite este experto, que señala que la horquilla de precios se mueve entre los 380.000 euros para uno de 90 m² y los 450.000 euros si tiene 100 m² y está más próximo al centro urbano, como los de Averly, a 4.500 euros el m². "Si uno busca un ático con vistas a la basílica del Pilar o a la plaza de toros, acabará pagando más de 600.000 euros", añade.

Vista panorámica de Zaragoza. / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Aunque la mayoría están a la venta, también hay una importante demanda de alquiler. "En este caso, son empresarios, perfiles técnicos con puestos de alta cualificación o extranjeros los que están dispuestos a pagar hasta 1.500 euros al mes por vivir en un ático", explica Santacreu, que apunta que los alquileres, en ningún caso, bajan de los 800 u 850 euros mensuales para un piso en las alturas con una sola habitación.

Esta es la media, que se eleva ya a los 1.100 euros si tiene dos dormitorios, a 1.300 si tiene tres y a más de 1.500 para áticos más grandes. Todos, eso sí, con su terraza en planta o en la cubierta. Cuanto más nueva o selecta sea la zona, más caros son. Estos precios son para la obra nueva, en cuanto a la de segunda mano, admite Santacreu que el precio es ligeramente inferior.