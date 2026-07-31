La misión imposible de encontrar un ático en Zaragoza: menos de treinta viviendas y precios de hasta 3.500 euros

Los anuncios de alquiler vuelven a convertirse en una de las búsquedas más repetidas en Zaragoza. Entre ellos, los áticos destacan como una de las viviendas más codiciadas del mercado inmobiliario. Sin embargo, quienes aspiran a vivir en una vivienda con terraza y vistas despejadas se encuentran con una realidad cada vez más compleja con una oferta mínima y precios muy por encima de la media del alquiler de la ciudad.

Los datos reflejan que actualmente apenas 29 áticos se encuentran anunciados para alquiler en la capital aragonés, una cifra muy reducida para una ciudad de más de 700.000 habitantes. Además, esa disponibilidad es aún menor de lo que aparenta a causa de que una importante parte de los inmuebles ofertados corresponde a alquileres temporales dirigidos a estudiantes, trabajadores desplazados o empresas, lo que reduce considerablemente las opciones para quienes buscan establecer esta como su residencia habitual.

La escasez de este tipo de viviendas responde a varios factores, como que los áticos representan un porcentaje muy pequeño del parque residencial y, cuando salen al mercado, suelen encontrar inquilino en poco tiempo gracias a tener unas características muy demandadas. La luz natural, la privacidad y las ubicaciones privilegiadas en el centro de la ciudad han convertido estos inmuebles en uno de los segmentos más exclusivos del alquiler zaragozano.

El precio es el principal reflejo de esa elevada demanda, con los anuncios más económicos partiendo de alrededor de 650 mensuales que corresponden a estudios de apenas 30 m² situados en el entorno de San Pablo. A partir de ahí, los importes aumentan con rapidez y un ático de dos habitaciones en la zona de Las Damas ronda los 800 euros mensuales, mientras que una vivienda de tres dormitorios con garaje en Las Fuentes supera los 1.300 euros. En el caso de los inmuebles que cuentan con mayor superficie o están ubicados en el centro de la ciudad, las rentas alcanzan fácilmente entre 1.600 y 1850 euros al mes, llegando a alcanzar algún dúplex de 231 m² ofertado los 3.500 euros de alquiler.

Los barrios más cotizados

La mayoría de los anuncios disponibles se concentran precisamente en los barrios más cotizados de Zaragoza. Paseo Independencia, el entorno del Centro, La Magdalena, Ciudad Jardín-Parque Roma, Las Fuentes o el Casco Histórico reúnen buena parte de la oferta. Tratándose de zonas con elevada demanda tanto por parte de familias como de profesionales y estudiantes universitarios, perfil que continúa en crecimiento gracias al aumento de plazas universitarias en la capital aragonesa.

Otra muestra que refleja el portal inmobiliario es el crecimiento del alquiler temporal, ya que numerosos anuncios especifican estancias mínimas de uno o varios meses y están orientados a sanitarios, profesores, investigadores, estudiantes de máster o trabajadores que viajan por trabajo. Esta modalidad es la que permite a muchos propietarios obtener una mayor rentabilidad y flexibilidad en la gestión de sus inmuebles a pesar de reducir la oferta destinada al alquiler de larga duración.

La situación de los áticos no puede entenderse sin el contexto general del mercado del alquiler en Zaragoza. El alquiler medio de la capital aragonesa se sitúa ya en 12 euros por metro cuadrado, elevando el de los áticos a 13,63 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 11,3% y marca un nuevo máximo histórico para la ciudad. Barrios como Arrabal-Barrio Jesús, Miraflores-San José, Centro, Universidad-San Francisco o Delicias registran algunas de las mayores subidas del último año.

En ese escenario, los áticos se han convertido en un producto prácticamente de lujo. La mayoría de los inmuebles ofertados incluyen amplias terrazas, climatización, ascensor, plaza de garaje y superficies superiores a la media, características que elevan todavía más su precio y restringen el perfil de los posibles inquilinos. Haciendo que esta combinación de oferta limitada, demanda sostenida y encarecimiento general convierta encontrar un ático en Zaragoza en una tarea muy compleja.