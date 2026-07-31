El PSOE alerta de posibles "inhabilitaciones" por el caso del spa de Ranillas y critica un "nuevo tasazo" en Zaragoza

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pasado revista en esta última jornada de julio sobre el curso político, en unas declaraciones en las que ha cargado duramente contra el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca. Primero, asegurando que la alcaldesa "se ha ido de vacaciones con un nuevo tasazo y con un curso marcado por las chapuzas, el oscurantismo y la incapacidad para resolver los problemas reales de la ciudadanía", pese a gestionar "el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza".

En ese sentido, Ranera ha exigido al equipo de Chueca, como viene haciendo en estos últimos días, que "facilite toda la documentación" relacionada con el spa de Ranillas, a raíz de un proceso judicial que, dice, "podría acarrear inhabilitaciones para los concejales de aquel Gobierno", en referencia a la pasada legislatura, refiriéndose a políticos que van desde el entonces alcalde Jorge Azcón hasta la propia Chueca, en ese entonces concejala de Movilidad.

"Nos preocupa enormemente que la jueza haya citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo y que este procedimiento pueda tener importantes consecuencias económicas para la ciudad e incluso inhabilitar a esos concejales. Ya existe una primera condena de 164.000 euros y exigimos conocer todos los expedientes. Si el Gobierno se niega a entregarlos solo cabe pensar que está ocultando información o protegiendo a alguien", ha advertido.

Respecto a las tasas, la socialista ha denunciado que "Chueca aprovechó el último gobierno antes del mes de agosto para aprobar una nueva subida de las tasas del agua y basuras, acumulando ya un incremento del 30% durante la legislatura". "Así se desprende del aumento realizada entre 2023 y 2025 según denunció la Unión de Consumidores de Aragón, con un 27%, y el nuevo del 3´2% aprobado ayer", ha añadido, para después recordar que "el ayuntamiento sigue sin reclamar al Tiro de Pichón los 12 millones de euros que adeuda.

Otros temas

Ranera también ha mostrado su preocupación ante la situación que vive la unidad de protección de las víctimas de violencia machista VioGén. "Zaragoza sigue siendo la única gran ciudad española que todavía no dispone plenamente de este servicio por la demagogia y los anuncios vacíos de Chueca", ha suscrito, para añadir: "Es una auténtica vergüenza que a 31 de julio la unidad VioGén siga sin estar funcionando. Natalia Chueca debe sentarse inmediatamente con los sindicatos porque con la protección de las mujeres no se puede regatear. La violencia machista existe y las administraciones tienen la obligación de proteger a las víctimas".

Asimismo, ha lamentado la ausencia de la alcaldesa en el minuto de silencio convocado hoy por la Delegación del Gobierno para condenar los últimos asesinatos machistas en España. La portavoz socialista ha repasado otros asuntos de actualidad y ha recordado que en el pasado debate del Estado de la Ciudad se aprobó la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en la climatización de los centros educativos.

Además, Ranera ha vuelto a cargar contra la gestión de la Ciudad del Cine de Giesa, un proyecto que, ha reincidido, "nació de espaldas a los vecinos de Las Fuentes y Montemolín". "Se ignoró el plan director del barrio, solo se presentó una empresa fuera de plazo y la adjudicación se tuvo que realizar mediante un “dedazo”. Después de invertir 20 millones de euros seguimos sin saber cuál será el futuro real de este proyecto", ha criticado.

Las obras

La portavoz socialista ha asegurado que Zaragoza afronta el final del mandato con una ciudad "cada vez más difícil para vivir, excepto que seas del círculo de amigos de Chueca y Azcón". Ha denunciado los desvíos de 19 líneas de autobús, la "falta de planificación de las obras, la ausencia de medidas frente al cambio climático y la pérdida de arbolado urbano".

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"Todo responde a una única obsesión: llegar a las elecciones inaugurando obras para hacerse la foto. Mientras tanto, los vecinos esperan en las paradas del autobús, sufren una ciudad completamente levantada que no se adapta al cambio climático con continuas olas de calor y donde sus problemas cotidianos siguen sin resolverse", ha lamentado.