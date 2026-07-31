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Zaragoza se prepara para la Operación Asfalto Verano 2026: tramos, horarios y afecciones al tráfico

El Ayuntamiento de Zaragoza intensificará los trabajos de asfaltado a partir de agosto, actuando en al menos una quincena de tramos para minimizar las afecciones al tráfico

Uno de los socavones de la calle José Pellicer de Zaragoza.

Uno de los socavones de la calle José Pellicer de Zaragoza. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La campaña extraordinaria de asfaltado del Ayuntamiento de Zaragoza intensificará su actividad con el inicio de agosto y actuará la próxima semana en al menos una quincena de tramos repartidos por toda la ciudad, mientras continúan otras obras de remodelación y renovación de infraestructuras en distintos distritos.

El consistorio ha informado de que los trabajos de asfaltado, complementarios a la Operación Asfalto Verano 2026, se adaptarán a la actual ola de calor y se desarrollarán procurando minimizar las afecciones al tráfico.

Este viernes continúan las actuaciones en Gómez de Avellaneda, María Zambrano y el Camino de la Linde, en Garrapinillos.

Entre el 3 y el 7 de agosto está previsto intervenir en las avenidas de Santa Isabel, Madrid y Madrid-Paseo Calanda, las calles Rioja, Cejador Frauca, Melilla, el paseo de los Reyes de Aragón, en Ibón de Anayet, Vía Hispanidad y el camino del Centro Municipal de Protección Animal, en el polígono Empresarium.

En la mayoría de los casos se mantendrá al menos un carril de circulación, aunque habrá cortes puntuales, restricciones de estacionamiento y desvíos temporales.

Además, el lunes 3 de agosto comenzará una nueva fase de las obras en el cruce de Sagasta con Basilio Paraíso para conectar un sumidero con su pozo de registro. Entre las 8.30 y las 14.00 horas quedarán ocupados tres carriles en sentido plaza Paraíso y solo se mantendrá abierto el carril derecho. Las obras se prolongarán hasta el 12 de agosto, aunque posteriormente permanecerán disponibles dos carriles para la circulación.

También continúan los trabajos de remodelación integral de la avenida de Valencia, donde se mantienen las afecciones al tráfico en el cruce con las calles Lérida y Fueros de Aragón para ejecutar cruces de servicios subterráneos y labores de pavimentación, con finalización prevista a principios de 2027.

A estas actuaciones se suman otras obras en distintos puntos de la ciudad, como la renovación de tuberías en Carrera del Sábado y Tomás Zumalacárregui, reparaciones del pavimento en Predicadores y Manifestación, trabajos de adecuación de aceras en Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles y actuaciones en Maestro Mingote, Alfred Nobel y la calle Concordia.

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El ayuntamiento agradece la colaboración de la ciudadanía ante estas afecciones temporales y recuerda que la información actualizada sobre las obras y los cambios de movilidad se pueden consultar a través de los canales municipales y de los servicios de transporte público.

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