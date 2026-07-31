Zaragoza vende de forma directa tres parcelas para construir 15 chalés en Santa Isabel tras no recibir ofertas hace un año

El Ayuntamiento de Zaragoza se acaba de desprender de tres parcelas de titularidad municipal que permitirán la construcción de 15 viviendas unifamiliares en el barrio de Santa Isabel. Se trata de tres solares muy próximos al IES Ítaca, ubicados en la trasera del instituto público, junto a la A-2 y cercanos a Montañana, por los cuales las arcas municipales ingresarán cerca de 630.000 euros tras adquirirlos la inmobiliaria Promociones Embarcadero Canal Imperial SL, que fue creada a principios de este mismo año. El primer cobro será el 19 de septiembre, del 25% (157.000 euros) y el 75% restante se abonará en diciembre.

Lo curioso de esta enajenación pública es que, hace justo un año, el Gobierno municipal de Natalia Chueca sacó a licitación estas tres pastillas por ese mismo precio, concretamente por 628.153 euros, pero en aquel entonces el concurso quedó desierto ya que ninguna promotora pujó por ellas. En cambio, la sociedad Promociones Embarcadero Canal Imperial hizo llegar hace unas semanas una oferta por esa misma cifra, la cual el ayuntamiento ha aceptado en base a una cláusula de los pliegos que le permitía vender las parcelas en el plazo de un año de forma directa si llegaba una propuesta que cumpliese con las mismas condiciones.

En total, los tres suelos suman una superficie de 1.721,25 metros cuadrados. El más pequeño es el R1-b, ya que se trata de una subparcela triangular de 229,5 m2 en la que apenas caben dos de los chalés. Por contra, la pastilla más grande, la R2 (918 m2), puede acoger hasta ocho unifamiliares, ubicándose las cinco restantes en la R3 (573,75 m2). La promotora, una vez se formalice el contrato, estará obligada a solicitar la licencia de obra en 15 meses y después contará con otros 23 para levantar la promoción, que por tanto estaría lista, como tarde, a finales de 2029.

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Pero los planes del ayuntamiento para con el barrio no terminan aquí, pues también ha sacado recientemente a la venta otra parcela municipal en la que, en este caso, se pueden construir hasta 57 viviendas de protección oficial. Con esta enajenación pública, el consistorio espera recaudar 1,7 millones de euros.