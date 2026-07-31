¿Dónde estaba el paseo de los Plátanos de Zaragoza? Así era hace 70 años una de las zonas más chic de la ciudad

En los años 20 del siglo pasado Zaragoza acometió una de las obras que más ha transformado el urbanismo de la ciudad. Por aquel entonces se procedió al cubrimiento del río Huerva a su paso por el centro de la capital aragonesa, dejando conectadas así zonas que antes estaban separadas por una hondonada por donde transcurría el cauce de agua. Con el río tapado se generaron nuevas avenidas, como el paseo Constitución, que permitieron continuar con el crecimiento de la ciudad que buscaba ampliar sus ensanches.

Es así cómo se urbanizó todo el entorno que hoy queda entre el paseo Constitución, el camino de las Torres y el paseo Damas, una de las zonas más exclusivas del centro de la ciudad y que acumula también alguno de los comercios más chic de la capital aragonesa. Bien, pues no hace ni 70 cuando todas estas manzanas que ocupan los señoriales edificios y glamurosos restaurantes eran todo casas aisladas y zonas de huerto.

El paseo Constitución, en 1974, con solares todavía sin urbanizar. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Fue a finales de los años 30, en plena guerra civil -un momento que por extraño que parezca supuso toda una revolución urbanística para Zaragoza-, cuando se proyectó toda esta nueva zona de ensanche que servía de continuación a la de la antigua Huerta de Santa Engracia, lo que más tarde se conoció como la plaza de Los Sitios.

Este segundo ensanche que hizo crecer la ciudad por la trasera del paseo Sagasta (entonces General Mola) se sirvió del cubrimiento del Huerva como principal eje certebrador. Entonces, lo que hoy se conoce como paseo Constitución se llamaba avenida Marina Moreno, nombrada así a los pocos meses de iniciarse la guerra en recuerdo de una falangista caída en el frente un mes después de la sublevación fascista.

La calle Francisco Vitoria en pleno proceso de urbanización. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Junto a ese paseo y antes de lo que hoy es la calle Francisco Vitoria discurría el conocido como paseo de los Plátanos, que era la única calle que había por la zona antes de proceder a su urbanización. Allí había construidas viviendas diseminadas que se habían levantado sin planificación alguna y que fueron demolidas en los años 50 para poder levantar las manzanas y los bloques en altura.

Uno de los primeros edificios que se construyó en la zona fue la llamada Casa Sindical, el inmueble que acogía a los responsables del sindicato vertical franquista y que se situaba en la esquina con San Ignacio de Loyola. Es decir, es el mismo edificio que hoy ocupa CCOO y que es propiedad del Estado.

Huertos del antiguo paseo de los Plátanos, en la esquina inferior izquierda. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Antes, en esta zona del paseo de los Plátanos, las construcciones más habituales eran las viviendas de una planta, algunas muy humildes, que servían incluso para guardar aperos de labranza puesto que en el entorno había huertas y campos de cultivo regados por una densa red de acequias en lo que hoy son aceras y asfalto. No fue hasta los años 70 cuando se terminó de urbanizar y construir una zona que dio cabida a las familias de la clase alta zaragozana.

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Esta zona es en la actualidad otra de las que también va a cambiar en los próximos años en Zaragoza debido a las obras. Algunos edificios destinados antiguamente a equipamientos residenciales se han demolido para construir pisos en un área considerada de las mejores de la ciudad por su situación céntrica. Asimismo, la alcaldesa, Natalia Chueca, ya ha anunciado su intención de reformar algunas de las principales calles que surcan este ensanche, como son María Lostal y Francisco Vitoria.