Así se construye el barrio del futuro en Zaragoza: Arcosur, al 50% en 2028 y con la vista puesta en 2034

Poco o nada se parece el Arcosur de agosto de 2026 al de 2023. Ni qué decir tiene las diferencias que presenta el joven barrio de Zaragoza respecto a la pasada década, cuando la crisis dejó bloques de pisos distribuidos de forma desigual, conectados por calles eternas y sin terminar que alejaban a sus habitantes no solo de la capital aragonesa, sino de sus propios convecinos. El impulso de la actual junta de compensación ha permitido dibujar un horizonte que espera recibir la ayuda pública comprometida el pasado mes de octubre y que servirá para dejar Arcosur urbanizado por completo, con capacidad para más de 23.000 pisos y entre 50.000 y 70.000 habitantes, en 2034.

Pero antes deben concluir las obras que hay actualmente en marcha en el barrio, que se suman a otras que están en los procesos previos de licitación e incluso de redacción. En el primer caso, en estos momentos en torno a 40 operarios de Obenasa trabajan de lunes a viernes para poner a punto los suelos de la fase 2 Sur, con capacidad para más de 2.000 viviendas que se concentran entre la zona consolidada del barrio y la Z–40.

Unos trabajos que permitirán, por ejemplo, ampliar el paseo de los Arqueros, con una gran rambla que ya se intuye entre máquinas. Muchas de las aceras, al menos su pavimento, ya están casi terminadas. También se generará una nueva plaza, zonas verdes e infraestructuras básicas como un canal que recoge el agua de lluvia que cae desde el cuarto cinturón y, bajo el suelo, la transporta hasta los lagos, o el nuevo vial que dará una nueva salida en dirección Montecanal.

Maquinaria y operarios trabajando en la nueva urbanización de Arcosur, esta semana. / Laura Trives

Estas obras empezaron en enero y acabarán a principios de 2027, un mes en el que está previsto que empiecen las siguientes, la fase 2 Resto Sur, recién licitada y que habilitará espacio para 1.357 nuevas viviendas, 545 protegidas, entre la avenida Patio de los Naranjos y el futuro parque central. Además, incluirán la urbanización de la parcela S9, donde el Gobierno de Aragón construirá 400 pisos públicos. La idea es que concluyan en 15 meses, es decir, en el primer semestre del próximo año.

En diseño

La junta de compensación tiene, además, hasta cuatro proyectos actualmente en redacción. Uno de ellos corresponde a algunas pequeñas parcelas que corresponden tanto a la fase 2 Sur como a la 2 Resto Sur, denominado como proyecto Neptuno, con seis suelos que suman 737 VPO y cuya titularidad se reparte entre el Ayuntamiento de Zaragoza (ya los ha sacado a la venta), la junta de compensación (también en venta) y Aldea Viviendas, que entregará 182 pisos protegidos en formato cooperativa a finales de 2028 tras adquirir las pastillas al consistorio en 2024. El proyecto Neptuno llegará este mismo mes al área de Urbanismo para que lo valide.

También está actualmente redactándose el diseño del parque central de casi 70 hectáreas, que tiene una inversión prevista de 18 millones de euros. La primera zona en urbanizarse costará 2,7 millones y se ubicará junto a los campos de golf, que acaban de renovar su concesión hasta 2043. Pese a que hubo conversaciones, finalmente será un parque para los vecinos y estas primeras 23 hectáreas no servirán para incrementar el número de hoyos.

Aceras recién pavimentadas junto al futuro vial que transcurrirá en Arcosur bajo la Z-40. / Laura Trives

Sobre el parque se prolongará también la avenida Casablanca por unos cinco millones de euros, conectando la frontera con Valdespartera con la rotonda del 21 de junio de 2009. Luego restará otro kilómetro para convertirla en la avenida más larga de Zaragoza, llegando hasta la conexión con Plaza. Y, fuera del barrio, la junta está obligada a construir el primer puente que unirá el Distrito Sur con Valdefierro sobre el Canal Imperial, con una inversión prevista de entre dos y tres millones.

12.000 pisos en 2028 y 23.000 en 2034

Las previsiones actuales son que las obras, en la parte residencial, estén concluidas en el primer semestre de 2028. Habrá entonces espacio para casi 12.000 viviendas, la mayoría protegidas: las 8.173 que ya tienen sus parcelas urbanizadas y las 3.375 que lo estarán en esa fecha, a las que se suman las 400 de la DGA. No obstante, el consistorio debe recepcionar las distintas zonas para que Arcosur esté oficialmente al 50%.

Por ejemplo, este mes aprobó la recepción de la 2 Noroeste, junto a Rosales del Canal, que ha habilitado nuevos viales que conectan la parte norte y la parte sur del barrio y que todavía no pueden usarse al carecer de alumbrado. También se han corregido en esa zona algunas deficiencias detectadas por las filtraciones de agua.

Prolongación del paseo de los Arqueros, que estará lista en enero de 2027. / Laura Trives

¿Y qué queda? La fase 3, que tiene capacidad para 11.267 viviendas, con 4.545 libres y 6.722 protegidas. Está valorada en unos 100 millones de euros y se diseñará después del verano. La premisa es hacer un anteproyecto global que divida esta enorme bolsa de suelos en seis o siete zonas (separatas, en términos urbanísticos) y que el ayuntamiento apruebe todas de golpe. Así, la junta podrá ir sacándolas a licitación en función de los recursos de los que disponga en cada momento, ahorrándose los trámites burocráticos municipales.

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Los plazos en estos momentos hablan de que, sumando todas las obras pendientes, Arcosur esté urbanizado al 100% en 2034. Y puede que con más viviendas de las contempladas inicialmente, ya que se estudia la posibilidad de incrementar la densidad residencial para hacer más pisos, más pequeños, en el mismo espacio. Queda pendiente, igualmente, la inversión pública que ha prometido el Gobierno de Aragón, con 20 millones iniciales para construir 1.000 pisos, en una cifra que podría triplicarse a futuro. Con todo, la compra de estas parcelas no empezará hasta 2029 o 2030.