Una macrooperación que despega en Zaragoza: el Banco Santander empezará a construir sus primeros pisos y unifamiliares en Santa Isabel antes de final de año

Una de las promociones inmobiliarias que se están impulsando en Zaragoza, una gigantesca operación del Banco Santander que pondrá en el mercado 312 pisos y unifamiliares en el barrio de Santa Isabel, tiene en el horizonte de este año iniciar la construcción de las primeras viviendas. Será "antes de finalizar 2026", probablemente en el mes de noviembre, cuando se dé el pistoletazo de salida a levantar algunos de los bloques o unidades plurifamiliares que tiene en cartera Landco, la filial inmobiliaria de la entidad bancaria. Un plazo perfectamente asumible tal y como avanzan las obras que ya tiene en marcha desde hace meses.

En estos momentos, los trabajos relacionados con la urbanización de esta macroparcela ubicada junto al eje del río Gállego, en la trasera del colegio público Juan Pablo Bonet y a escasos metros de la rotonda de la Z-40 que conecta con la Ronda Este, el barrio rural de Movera y la salida hacia la N-II, avanzan "dentro del plazo marcado" y ya roza su ecuador. "Hemos superado ya el 40% de la ejecución y está previsto que esté todo finalizado en julio de 2027".

Las obras de urbanización se solaparán con las de construcción de las primeras viviendas, que serán, tal y como informaron las fuentes oficiales de Landco a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, serán tanto de bloques de pisos colectivos como de unifamiliares. Unos inmuebles que podrían estar terminados en el breve plazo de dos años, ya que el objetivo del promotor es "poder entregar las primeras viviendas a finales de 2028 o principios de 2029". Este reto mejora incluso las previsiones iniciales que manejaba el inversor privado, que tenía en mente cuando impulsó este macroproyecto tener todo finalizado entre 2029 y 2030.

Evolución de los trabajos en la parcela donde se construirán pisos y unifamiliares en Santa Isabel. / Josema Molina

Para la ciudad significará poner en el mercado una oferta de vivienda que "ya está teniendo una importante demanda" antes de salir a la venta con una comercialización para la que aún no hay fecha oficial definitiva pero que podría iniciarse a lo largo del próximo otoño. "Estamos recibiendo muchas llamadas de gente interesándose por las viviendas, estamos convencidos de que será un éxito".

En parte este resultado obedece al despegue de una zona que se está convirtiendo en una de las más cotizadas de Zaragoza, por su proximidad al centro, la reforma de la avenida Cataluña y la escasez de oferta de unifamiliares, hasta ahora más importante en los municipios del área metropolitana de la capital aragonesa. Todo suma para un resultado siempre incierto pero que llega en el mejor momento para aumentar la oferta residencial en la ciudad.

Una nueva zona a estrenar junto al Gállego

Este gigantesco proyecto urbanístico a orillas del río Gállego en el barrio de Santa Isabel está consiguiendo la transformación de 7,9 hectáreas de suelo que estaba en desuso, con un pasado ya olvidado como es la actividad industrial que en el siglo XX le dio vida. Las máquinas llevan meses trabajando en una urbanización que transformará estos terrenos en un complejo residencial sin precedentes en esta zona, donde se concentrará la mayor oferta de unifamiliares de toda la ciudad. Y es que 164 viviendas de las 312 que se hará serán de este formato. Las otras 148 serán pisos colectivos, y 57 de ellos serán de protección oficial (VPO). Estas últimas están en una finca que se le cede al ayuntamiento y que este ya ha puesto a la venta por 1,7 millones de euros.

Con su construcción, esta promoción de vivienda va a conseguir asentar en el barrio de Santa Isabel a más de mil personas, entre residentes que acusan la escasez de oferta de los últimos años y zaragozanos llegados de otros barrios en busca de una oportunidad inmobiliaria a la que todavía no se le ha puesto precio por parte de Landco. Si esta previsión se confirma, el barrio podría aumentar su población casi un 10%, ya que tiene poco más de 13.000 personas empadronadas.

Con todo, Santa Isabel ganará población y esta zona, abandonada durante años, nuevos espacios de uso público en una zona escasamente utilizada en Zaragoza junto al Gállego. Y es que este proyecto de urbanización impulsado por una junta de compensación en la que Landco ostenta más del 86% de la propiedad, incluye la creación de más de 33.000 metros cuadrados de zonas verdes, por ejemplo, o nuevas conexiones viarias junto al cauce o con la rotonda que da acceso hacia y desde el cuarto cinturón de la ciudad.

Los trabajos incluyen la construcción de viales y zonas verdes, así como la dotación de los servicios necesarios como las redes de saneamiento, suministro de agua, telecomunicaciones, gas, baja y media tensión, o el alumbrado público y la colocación de 479 unidades de arbolado nuevas o la confección de una movilidad interna en la zona de viviendas en la que mayoritariamente hay presentes calles peatonales, con limitación de velocidad a 20 km/h, aunque también habrá otras de cota cero (la calzada en la misma rasante que la acera y velocidad limitada) con un itinerario perimetral que concentrará la mayor oferta de aparcamientos en superficie.

Máquinas trabajando en la urbanización de los suelos en Santa Isabel donde se harán 312 viviendas. / Josema Molina

Y a su vez le meterá más presión al Ayuntamiento de Zaragoza con una de las asignaturas pendientes desde hace años, la remodelación de las riberas del río Gállego a su paso por Santa Isabel y la trasera de la avenida Cataluña, que hace 18 años que se construyeron para la Expo y que empiezan a mostrar cierta degradación o bien quedaron por rematar entonces al ser una zona sin urbanizar ni prácticamente uso por parte del barrio. Ahora son más de 300 familias las que aterrizarán en la zona en poco más de dos años.