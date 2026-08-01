El mercado inmobiliario de Santa Isabel se reactiva: "Puede ser una alternativa a Arcosur"

La crisis de vivienda es el principal reto al que se enfrentan los zaragozanos en los próximos años. Como sucede en el resto del país, la elevadísima demanda choca con la escasez de oferta y unos precios que suben por encima del crecimiento del poder adquisitivo de las familias. En el caso de Zaragoza, la existencia de una enorme bolsa de suelos en Arcosur -cuyos precios también están incrementándose tras años estancados- todavía permite que el metro cuadrado de la capital aragonesa no esté tan alto como el de ciudades similares, aunque en los últimos tiempos están surgiendo desarrollos por los cuatro costados de la urbe.

Uno de ellos es Santa Isabel, un barrio tradicionalmente alejado de la Zaragoza consolidada y que, de unos años a esta parte, cada vez se va acercando más gracias, por ejemplo, a las nuevas promociones en la avenida Cataluña. Un factor al que se suman sus particularidades, con una tipología de vivienda que siempre ha tendido más hacia el modelo unifamiliar. Pero este último mercado llevaba años parado en la ciudad, con excepciones en su área metropolitana, especialmente en Cuarte de Huerva.

Una tendencia que parece haberse roto con la urbanización de casi ocho hectáreas impulsadas por el Banco Santander, a través de su división inmobiliaria, para habilitar suelos para 312 nuevas viviendas. De ellas, 164 serán unifamiliares, la promoción más grande de toda Zaragoza, a la que se sumarán otros 15 chalés que se construirán próximamente tras vender el consistorio tres parcelas para ello. Las obras estarán acabadas en un año y los primeros moradores llegarán al barrio a finales de 2028 o principios de 2029. ¿Y por qué Santa Isabel?

Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de API de Aragón y Soria, anticipa que el barrio del noreste zaragozano puede tornarse en una opción diferente a la más habitual cuando se habla de nuevos desarrollos: "Puede ser una alternativa para Arcosur, que tiene sus propias peculiaridades. En Santa Isabel ya hay servicios y tiene atractivos, como esas unifamiliares que habían desaparecido de la oferta en Zaragoza".

Actividad en toda Zaragoza

La actividad, eso sí, se está reactivando "en toda la ciudad", tal y como suscribe Baena, que considera que la lejanía de Santa Isabel respecto al centro de la capital aragonesa es relativa. "Si se lo dices a uno de Barcelona, Madrid o Valencia, te dirá que estás loco", afirma, en un momento de "éxito comercial" de casi todas las promociones que se ponen en el mercado.

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Pero no todo son chalés en un barrio con un "tejido social" muy marcado, como opina el presidente del clúster de la construcción, Juan Carlos Bandrés. "Si se hace vivienda en altura, es lógico que también resulte atractiva", subraya, reconociendo igualmente que las unifamiliares son un factor diferencial. "Cuarte era la única zona que había hasta ahora", incide al respecto.