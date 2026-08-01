Patas&Espuma, el nuevo autolavado de mascotas de Zaragoza: "Intentamos hacerlo todo cuidando hasta el más mínimo detalle"

Las mascotas siempre son una gran preocupación para sus dueños, por lo que cada vez existen más modelos distintos de negocios en torno a los animales. Una propuesta novedosa es un autolavado de mascotas. Esto supone un nuevo lugar en una ciudad rodeada de pisos, los cuales no suelen tener espacio suficiente para poder lavar a las mascotas correctamente.

Se trata de Patas&Espuma, un nuevo negocio en el barrio del Arrabal de Zaragoza. Se encuentra, en concreto, en la Calle Gracia Gazulla Fernando número 18, a 10 minutos andando desde el Puente de Piedra. Este negocio lleva abierto algo más de 7 meses, desde diciembre de 2025, tras someterse a un proceso de reforma y adaptación para poder cubrir todas las necesidades que las mascotas puedan tener.

La dueña del local, Laura Viera, habla sobre la motivación tras este modelo de negocio: "Estábamos viendo la necesidad real que hay para este tipo de servicio y, sabiendo la zona en la que nos encontramos, que es habitual que pasen perros y otras mascotas; hicimos un estudio de mercado y vimos que no existía un sitio donde la gente pudiera venir a lavar a las mascotas aquí cerca. Todo surgió desde una idea, con mucho cariño y mucha ilusión. Intentamos hacerlo todo cuidando hasta el más mínimo detalle".

El negocio tiene una decoración minimalista para que tanto humanos como mascotas puedan desconectar / Josema Molina / EPA

Un negocio que nace desde la pasión

De igual forma menciona el principal servicio disponible en el local y su método de funcionamiento: "Es un régimen de autoservicio. Los clientes acuden al local con sus mascotas y tienen todo incluido con el servicio. Contamos con tres estaciones de lavado que disponen de champú, acondicionador, secadores profesionales, guantes y delantales desechables, agua fría y caliente": El servicio tiene un precio de 10 euros y una duración de 20 minutos, tras la cual se apaga de forma automática. El animal que es más frecuente ver, según lo que comenta, es el perro, aunque el negocio está preparado para otro tipo de mascotas.

Laura confiesa que, tras la idea de este negocio, se busca poder conseguir el mayor descanso "tanto para las mascotas como para las personas". Esto se deja ver en su decoración, que busca una estética minimalista, con colores neutros y presencia de múltiples plantas para potenciar la desconexión y lograr que la experiencia pueda resultar lo más relajante posible.