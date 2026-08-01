Los recibos del agua y las basuras en Zaragoza cuestan, de media, unos 70 euros más al año que hace cuatro

El Gobierno municipal de Natalia Chueca volverá a subir las tasas de recogida y tratamiento de residuos, así como la de abastecimiento de agua (no la de saneamiento) en un 2,5%, una cifra que consolida una tendencia al alza que se ha dado en los últimos años con el objetivo, ha defendido siempre el equipo del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, de cumplir con las leyes medioambientales estatales, que dictan que este tipo de servicios públicos deben autofinanciarse con el dinero que pagan los ciudadanos para "concienciar" sobre el impacto de la basura y el consumo de agua. Hace tres años, cuando se aprobó esta normativa, el déficit era de varios millones de euros, lo que ha repercutido directamente en el bolsillo de los ciudadanos: un hogar con un consumo medio pagará en 2027 unos 70 euros más de media que en 2023 por estas tasas.

Esa subida se ha ido frenando en los últimos años pero fue especialmente abrupta en las ordenanzas fiscales de los años 2024 y 2025. Antes de 2023, estas tasas llevaban congeladas más de una década en algunos casos, lo que obligaba al ayuntamiento todos los años a financiar vía presupuestos estos servicios (el abastecimiento y saneamiento del agua y la recogida y tratamiento de residuos) para que pudieran prestarse. Pero con la entrada en vigor de las nuevas normativas esto tuvo que cambiar y comenzó así una escalada de precios que todavía podría haber sido mayor ya que algún año las enmiendas pactadas por la oposición consiguieron reducir las pretensiones del Gobierno municipal del PP.

Con la subida planteada para el año que viene, esos 2,5 puntos, el ayuntamiento calcula que el recibo anual para un hogar medio y un consumo medio estará en los 313 euros sumando las cuatro tasas. Este 2026 el aumento ha sido algo mayor, ya que de los 300 se ha pasado a los 309 euros debido a las ordenanzas fiscales aprobadas a finales de 2025.

Entonces se subió un 2,8% cada una de las cuatro tasas medioambientales, lo que hizo que el recibo del agua subiera unos 5,6 euros por hogar de media y unos 2,8 euros para las basuras. Pero fue en los dos ejercicios anteriores cuando se produjeron los mayores incrementos.

¿Cuándo se frenará la subida?

En 2023, en las que fueron las primeras ordenanzas fiscales que se aprobaron con Natalia Chueca como alcaldesa, se plantearon unos aumentos para 2024 que suponían un incremento de 16 euros en las tasas de basura y de otros 13 euros en el recibo del agua para un hogar medio y de un consumo medio. Al año siguiente las basuras solo subieron en un 2,5%, pero el agua subió en más de 23 euros al año por hogar medio. Sumando todos los aumentos que se han dado en los últimos años y el ya previsto para 2027, una casa en Zaragoza pagará unos 70 euros más que hace un lustro.

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La pregunta que cabe hacerse es cuándo se pondrá fin a esta subida, si bien es previsible que a partir de ahora estas tasas vayan actualizándose siempre conforme al incremento del precio de la vida, es decir, del IPC. El "esfuerzo" de los zaragonzanos en los últimos años, no obstante, no ha sido en vano. Según explicó la concejala de Hacienda, Blanca Solans, el pasado miércoles, cuando presentó su proyecto de ordenanzas fiscales, en 2023 el déficit acumulado de estos servicios era de un 21%, unos 25 millones de euros al año. En la actualidad, "la tasa de equilibrio está muy próxima, estamos cerca del 95%", explicó.