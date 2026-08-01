Un restaurante de Zaragoza denuncia con humor una reserva fantasma de 20 comensales: "Sergio, estamos muy preocupados"
La Miguería ha subido un vídeo a sus redes sociales para explicar lo que sucedió el pasado domingo cuando un grupo que había reservado no se presentó a comer: "Una tomadura de pelo"
Las reservas fantasmas son un palo muy duro para la hostelería y los bares y restaurantes están más que acostumbrados a convivir con ellas. La Miguería, uno de los restaurantes más famosos de toda Zaragoza, ha denunciado con mucho humor un nuevo plantón de 20 comensales que tenían reserva el pasado domingo para comer y todavía siguen esperando a que se presenten.
"Estamos muy preocupados. Sergio y los 18 amigos con los que veníais el domingo pasado. ¿Estáis bien? No sabemos nada de vosotros. Las nueve familias que estamos aquí trabajando estamos preocupadísimos. Ni nos ha escrito, ni nos ha llamado, supongo que estará bien.. estará de vacaciones disfrutando con sus colegas", comienzan el vídeo denuncia desde La Miguería, que tenía todo preparado hace una semana para recibir a una veintena de comensales que nunca se presentaron en el local junto a la calle Alfonso.
"Una tomadura de pelo brutal"
"Hubo una reserva que en un primer lugar eran 20 personas, luego eran 18 y finalmente no aparecieron. Nos dejaron tirados. Es un fastidio gordo, una falta de respeto absoluta hacia nosotros y hacia la gente que trabaja en el restaurante. Creemos que fue una tomadura de pelo brutal. No tenemos que explicar el daño que nos hace a todos", explican sobre lo sucedido.
Tras la reserva fantasma en pleno verano, cuando es más complicado encontrar clientela en Zaragoza, La Miguería ha decidido modificar su sistema de reservas para grupos para intentar asegurar que los clientes tienen su mesa y vayan a acudir. "Encontraremos la fórmula. Es una cosa que nos pasa. A veces conseguimos moldear las situaciones, pero una reserva de 20 del pasado domingo no es necesario explicar a todos el daño que nos hacen", afirman pidiendo también a los comensales que no acudieron a La Miguería que no vuelvan a hacerlo en ningún restaurante.
"Simplemente con una llamada, aunque sea media hora antes para nosotros es una solución porque podemos recolocar a gente. Tuvimos que decir que no a mucha gente porque las mesas estaban preparadas. Con una simple llamada, nos quedamos encantados", concluyen un vídeo denunciando una práctica muy habitual en los restaurantes durante todo el año.
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